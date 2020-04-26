تقرير: دي ليخت يقتحم الصفقات التبادلية المحتملة بين برشلونة ويوفنتوس

كشفت تقارير صحفية كواليس جديدة في مفاوضات الصفقات التبادلية بين ناديي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، والتي يمكن أن تتم خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن مسؤولي برشلونة يريدون التعاقد مع المدافع الهولندي الدولي ماتياس دي ليخت، نجم يوفنتوس، في الموسم المقبل، لدعم دفاعات البلوغرانا.

وكان دي ليخت على رادار برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وبالفعل جرت مفاوضات مع اللاعب وناديه السابق أياكس أمستردام الهولندي، إلا أن الأمور سارت في نهاية المطاف لصالح يوفنتوس، الذي تعاقد مع اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما مقابل 75 مليون يورو، إضافة إلى حوافز إضافية تصل قيمتها إلى 10 ملايين يورو.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن الصفقات التبادلية المقترحة بين برشلونة ويوفنتوس دخلت في مرحلة المفاوضات الجادة للغاية بين الناديين، حيث يرغب مسؤولو البيانكونيري في الحصول على خدمات لاعب الوسط البرازيلي الدولي آرتور ميلو، نجم وسط البارسا، ما أقحم دي ليخت في العملية، إضافة إلى البوسني ميراليم بيانيتش.

وأكدت أن دي ليخت يفكر بالفعل في الموافقة على الانضمام إلى برشلونة في الموسم المقبل، بعد قراره السابق بالانتقال إلى يوفنتوس، حيث يرى أن فرصته في التألق برفقة البلوغرانا ستكون أقوى، في ظل عدم قناعة الإدارة الفنية بالنادي بالفرنسي صامويل أومتيتي، مع تقدّم القائد جيرارد بيكيه في العمر ووصوله إلى 33 عاما.

وتابعت: "يعلم دي ليخت أن قطار برشلونة فاته الموسم الماضي، ويمكنه أن يلحق به في الموسم المقبل، وسوف تكون هذه هي فرصته الأخيرة للعب بقميص البلوغرانا، لأن القطار لن يأتي مرة ثالثة، ويفكر في قبول العرض وانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات بين الناديين، وربما يلتحق بزميله السابق في إياكس فرانكي دي يونغ، الذي انتقل إلى برشلونة مطلع الموسم الجاري".