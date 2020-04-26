أخبار ريال مدريد وبرشلونة وليفربول.. تطور جديد في مستقبل مبابي.. والبارسا يحسم مصير سيرجي روبيرتو

مازالت صفقة انتقال الفرنسي، كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مثار أحاديث الأوساط الكروية الأوروبية في الفترة الحالية.

وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي، أهم وآخر أخبار الأندية الأوروبية الكبرى، اليوم الأحد، 26 أبريل 2020:

برشلونة يحسم مصير سيرجي روبيرتو

حسم نادي برشلونة الإسباني، مصير لاعبه، سيرجي روبيرتو، نجم الفريق الذي تلقّى عرضًا مغريًا من يوفنتوس الإيطالي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن وجود مفاوضات بين روبيرتو ويوفنتوس، ولكنّ برشلونة يرفض رحيل اللاعب، للاعتماد عليه من جانب المدرب كيكي سيتين.

وتلقّى اللاعب، جونيور فيربو، ظهير برشلونة، عرضًا للرحيل إلى نادي روما الإيطالي في الموسم المقبل.

وكيل نيمار يثير غضب ريال مدريد

أثار فاغنر ريبرو، وكيل اللاعب البرازيلي، نيمار، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، غضب مسؤولي ريال مدريد الإسباني، بعدما أدلى بتصريحات أعلن خلاها، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، ما يزال يحلم بالتعاقد مع نيمار.

وكشف موقع "ديفنسا سنترال" عن وجود استياء لدى ريال مدريد من تصريحات هذا الوكيل، خاصة أن الفريق لم يتفاوض على الإطلاق من أجل التعاقد مع نيمار، وأغلق هذه الصفحة.

في المقابل، كشفت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أن باريس سان جيرمان يرفض عودة الحارس ألفونسو رايولا المعار إلى ريال مدريد، وهو ما أصاب الحارس بالقلق، خاصة أن الريال يرفض بقاءه في الموسم الجديد.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن المدرب غينارو غاتوزو، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، يرفض دمج مفاوضات تعاقد فريقه مع مهاجم ريال مدريد، لوكا يوفيتش، مع صفقة انتقال فابيان رويز، لاعب وسط نابولي إلى الريال.

تطور جديد في مستقبل مبابي

يبدو أن مستقبل النجم الفرنسي، كيليان مبابي، جناح أيمن فريق باريس سان جيرمان سيشهد تطورات جديدة، بعد أن كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن اتصال بين والد مبابي مع المدرب الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة، أن كلوب يرغب في الظفر بخدمات مبابي في الموسم المقبل، خاصة مع إمكانية رحيل النجم السنغالي، ساديو ماني، أو المصري محمد صلاح، مع تلقيهما عروض مغرية للانتقال، بعيدًا عن ليفربول.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد الإسباني يقاتل للفوز بصفقة مبابي، ولكنّ كلوب، قد يكون منافسًا قويًا، إذا أراد حسم الصفقة، خاصة مع تألق ليفربول في السنوات الأخيرة على الصعيد الأوروبي، وهو ما يمثل دافعًا قويًا لمبابي.

شرط دوناروما لتجديد عقده مع ميلان

وضع الحارس، جيانلويجي دوناروما، شرطًا واحدًا لتجديد عقده مع فريقه ميلان الإيطالي في الموسم الجديد، بحسب تقارير صحفية.

وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أنه رغم تلقي دوناروما مفاوضات مبدئية من عدة أندية لضمه، ولكن الحارس الدوليّ، رحب بالبقاء مع الروزانيري، بالرغم من وضع شرط لتجديد عقده.

وأشارت، إلى أن شرط حارس ميلان، يتمثل في تقاضي 6 ملايين يورو كراتب سنويًا، وهو المبلغ الذي سيكون مثار أزمة مع الإدارة التي وضعت حدًا أقصى للرواتب، داخل الفريق، أقل من هذا المبلغ.