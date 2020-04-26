إيطاليا تسمح للأندية بالتدريب وعودة الدوري في هذا التوقيت

أعلن رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، إمكانية استئناف تدريب فرق الدوري الإيطالي، وذلك في بادرة جديدة على إمكانية استئناف النشاط بعد جائحة فيروس كورونا، التي تسببت في إيقاف المسابقة الشهر الماضي.

وقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، إنّ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، زاد على 260 حالة اليوم الأحد، وهي أقل حصيلة يومية منذ 14 مارس/ آذار.

وسجلت البلاد، أقل عدد من الإصابات الجديدة بالفيروس، منذ 20 أبريل/ نيسان، وهو 2324 حالة، انخفاضًا من 2357 حالة، يوم السبت.

وقال كونتي، خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد، إنه تقرّر بدء تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، اعتبارًا من الرابع من مايو/آيار المقبل. لكن، مع اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر.

وأكد، أنه من الأشياء التي سيسمح بها بعد هذا التاريخ، بدء أندية إيطاليا في التدريب بانتظام، ما يفتح الباب أمام استئناف الدوري في ظل إجراءات صحية ضرورية.

وقال كونتي: "الآن نبدأ مرحلة التعايش مع الفيروس المنحنى، ويمكن أن يرتفع، والخطر موجود، ولكن يجب أن نواجه هذا بطريقة منهجية وبدقة.

وأضاف: "سيبقى التواصل الاجتماعي ساري المفعول: إذا كنت تحب إيطاليا، يجب عليك تجنب انتشار هذا الفيروس. إذا لم نحترم متطلبات التباعد الاجتماعي، فسيزداد معدل الوفيات، وسيكون هناك ضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد".

وتابع رئيس وزراء إيطاليا: "أعلم أن الكثيرين يرغبون في تقليل القيود، ولكن الآن، ليست هناك حاجة للغضب. دعونا نفكر في ما يمكن لكل منا القيام به، كل شيء يعتمد علينا جميعًا. في الأسابيع القليلة المقبلة، علينا أن نرسي الأسس للبدء مرة أخرى، وعلينا أن نشمّر عن سواعدنا.

وأردف: "تبدأ هذه المرحلة الجديدة في 4 مايو. عليّ أن أشكر الخبراء والعلماء. سوف نعيش مع الفيروس، ويجب أن نتخذ جميع الاحتياطات. يمكن أن تبدأ الأنشطة الرياضية الجماعية في 18 مايو".