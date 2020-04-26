رد فعل كريستيانو رونالدو بعد فوز ميسي بالكرة الذهبية الأخيرة.. وماذا قال حينما أخبره ديبالا بكراهية الأرجنتينيين له؟

يعد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية العام الماضي، أحد أهم الاحتفالات في التاريخ الحديث لكرة القدم، بعد أن شهد بنسبة كبيرة نهاية السباق بين الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ونجح ليونيل ميسي صاحب الـ32 عاما في حصد الجائزة السادسة له في مسيرته، ليتفوق على النجم البرتغالي صاحب الـ35 عاما، والذي يمتلك خمسة جوائز للكرة الذهبية، وهو ما يعني أن احتفالية العام الماضي كانت تحظى بأهمية خاصة بالنسبة للنجمين الأفضل على سطح هذا الكوكب.

غضب رونالدو

وتوج ميسي بالكرة الذهبية، بعد أن حل الهولندي فيرغيل فان دايك قلب دفاع ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني، وجاء كريستيانو رونالدو ثالثا.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن رد فعل رونالدو، الذي غاب عن الحفل، مفضلا حضور حفل "غراند غالا ديل كالتشيو" الخاص بالدوري الإيطالي.

وحصد رونالدو جائزتي أفضل لاعب وأفضل مهاجم في الدوري الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن رونالدو لم يكن سعيدا وكان بالكاد قادرا أن يبتسم خلال الحفل.

وأضافت "ليكيب" أن رونالدو كان متفهما لفكرة فوز ميسي بالجائزة للمرة السادسة، لكن يشعر أنه تعرض للسرقة في عام 2018 عندما خسر الكرة الذهبية لصالح لوكا مودريتش زميله الكرواتي في ريال مدريد الإسباني.

كراهية الأرجنتينيين

على جانب آخر كشف باولو ديبالا المهاجم الأرجنتيني لفريق يوفنتوس الإيطالي عن رد فعل كريستيانو رونالدو عندما أخبره أنه مكروه في الأرجنتين.

وقال ديبالا في تصريحات عن النجم البرتغالي للموقع الرسمي للمنتخب الأرجنتيني: "على المستوى الشخصي، لقد كان مفاجأة سارة بالنسبة لي، لأنني لم أكن أعرفه ولا أحد منا يعرف عنه شيئا".

وأضاف: "لقد واجهته في دوري أبطال أوروبا، وتم إقصاؤنا من ريال مدريد، لكن بعد انضمامه إلى يوفنتوس لقد وجدنا شيئا مختلفا، إنه شخص ممتاز، اجتماعي للغاية وودود داخل وخارج غرف خلع الملابس".

وأكمل ديبالا: "هو على استعداد دائم للحديث معك، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للشخصيات الهامة".

وكشف ديبالا عن رد فعل رونالدو عندما أخبره أنهم لا يحبونه في الأرجنتين قائلا: "لقد كنا مسافرين، وعندما جلست بجواره قلت له: أنظر نحن في الأرجنتين نكرهك قليلا بسبب شخصيتك وطريقتك في التعامل لكنني وجدت شيئا مختلفا".

وأكمل: "لقد ضحك وأخبرني أنه يعرف ذلك، وأنه اعتاد على هذه الانتقادات".