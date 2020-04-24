إنتر ميلان يستعين بمينو رايولا للتفوق على ريال مدريد ويوفنتوس في صفقة بوغبا

وضعت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الأندية الأوروبية الكبرى في حالة تأهب قصوى، بعد أن استقرت على بيع الفرنسي بول بوغبا نجم الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ويحظى بوغبا باهتمام كبير من ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، كما انضم نادي إنتر ميلان لسباق التعاقد مع اللاعب المتوج بلقب كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وقالت صحيفة "توتو سبورت " الإيطالية: إن إدارة نادي إنتر ميلان تعمل على تصحيح مسار العلاقة مع مينو رايولا وكيل أعمال بول بوغبا، لتعزيز فرصهم في ضم اللاعب الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وانقطعت العلاقة بين إنتر ميلان ومينو رايولا منذ عام 2010 عندما انتقل ماريو بالوتيلي من النيراتزوري إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، تحت إشراف وكيل اللاعبين الشهير.

ويعتقد مسؤولو إنتر ميلان أن لم الشمل مع رايولا سيمنحهم أفضلية في سباق التوقيع مع بول بوغبا.

وكشفت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان قد فتح بالفعل خطاً للتواصل مع مينو رايولا من أجل المهاجم موسى كين لاعب إيفرتون الإنجليزي، الذي يحظى والآخر باهتمام مسؤولي النادي الإيطالي.

وخلال المحادثات بخصوص كين تم طرح اسم بول بوغبا، حيث ترغب إدارة الإنتر في التفوق على كل من يوفنتوس وريال مدريد.

ويدرك بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان أنه سيواجه منافسة شرسة في مواجهة اثنين من أكبر الأندية على مستوى العالم، ما ينذر بتحول الأمر إلى مزايدة مثيرة فور فتح نافذة الانتقالات الصيفية.