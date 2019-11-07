بول بوغبا يضع شرطًا مهمًا للبقاء مع مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن النجم الفرنسي بول بوغبا قرر مغادرة مانشستر يونايتد؛ حال فشل النادي الإنجليزي في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”ميرور“، إنه من المؤكد أن بوغبا سيترك مانشستر يونايتد إذا فشل الفريق في المشاركة في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

ويشارك مانشستر يونايتد حاليًا في بطولة الدوري الأوروبي، بعدما احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ويحتل حاليًا المركز العاشر، ويتأخر بـ10 نقاط عن المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة للبطولة القارية، علمًا أن الفريق الفائز ببطولة الدوري الأوروبي يتأهل مباشرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بغض النظر عن مركزه في البطولة المحلية.

ويبدو أن إدارة مانشستر يونايتد ستكون على موعد مع صيف جديد حار، بشأن مستقبل بوغبا، بعدما وقفت بثبات أمام محاولات ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع بوغبا الذي عبّر صراحة عن رغبته في ”خوض تحدٍ جديدٍ“.

وشارك بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، في 5 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، ويعاني حاليًا من إصابة ستبعده عن مانشستر يونايتد حتى الشهر المقبل.

شقيق بوغبا

وقبل أيام كشف ماتياس شقيق بوغبا، موقف شقيقه من الانتقال إلى ريال مدريد، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي أو يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

ونقل موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، عن ماتياس قوله: ”بول بوغبا يواصل تقديم كل شيء لمانشستر يونايتد، ولديه عقد معه، ولا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك“.

وينتهي عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد في يونيو 2021، ولا توجد أي ملامح لإمكانية التجديد.

وقال بول بوغبا في تصريحات لراديو ”مونت كارلو“ الفرنسي، عقب الخسارة أمام بورنموث: ”رؤية الفريق يخسر دون القدرة على اللعب هو أسوأ شيء“.

وغادر بوغبا مانشستر يونايتد، مجانًا، صيف العام 2012، إلى يوفنتوس، قبل أن يعود إلى أولد ترافورد صيف العام 2016 مقابل 105 ملايين يورو، لكن اللاعب أعلن صراحة عن رغبته بخوض تحدٍ جديد ما أشعل التكهنات حول مستقبله مع النادي الإنجليزي.

ويملك بوغبا 148 مباراة مع مانشستر يونايتد، سجل فيها 31 هدفًا، وصنع مثلها، في المقابل سجل 34 هدفًا وصنع 42 في 178 مباراة مع يوفنتوس.

والشهر الماضي، قالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن مانشستر يونايتد عرض على بوغبا التجديد رفقة النادي مقابل راتب سنوي يصل إلى 25 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن إدارة مانشستر يونايتد قدّمت العرض إلى بوغبا، الذي لم يحسم حتى الآن بشكل واضح استمراره مع المانيو.

وكانت آخر مباراة يخوضها الفرنسي الدولي بوغبا مع يونايتد في تعادله 1/1 مع آرسنال في الدوري يوم 30 سبتمبر.