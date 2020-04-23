أخبار ريال مدريد وبرشلونة: البارسا يستهدف الناشئين.. وزيدان يطلب نجم ميلان

ما زالت الأنباء تتصاعد بخصوص التعاقدات الجديدة المنتظرة لناديي ريال مدريد وبرشلونة عملاقي الدوري الإسباني بجانب حركة انتقالات بعض النجوم أيضا في الدوريات الأوروبية.

وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز أخبار الأندية الأوروبية الكبرى على رأسها ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وغيرها من الفرق المميزة:

برشلونة يستهدف بيرلو الجديد

دخل نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات للتعاقد مع ساندرو تونالي لاعب وسط فريق بريشيا الإيطالي في الموسم الجديد بحسب تقارير صحفية إيطالية.

ووصف المتابعون تونالي بأنه خليفة النجم الإيطالي أندريا بيرلو نجم ميلان الأسبق، وتابع مسؤولو برشلونة اللاعب من أجل التعاقد معه في الموسم الجديد.

ونال تونالي 19 عاما اهتماما من أندية أوروبية كبرى مثل أتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وسط محاولات للفوز بخدماته.

وكشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية عن رفض نادي برشلونة التعاقد مع ساؤول نيجويز لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد وعدم وجود مفاوضات لحسم هذه الصفقة مثلما تردد مؤخرا خاصة أن ساؤول لا يلبي احتياجات البلوغرانا.

في المقابل، ذكرت صحيفة (آس) الإسبانية عن وجود اهتمام من نادي برشلونة بضم مهاجم فريق وست هام الإنجليزي الواعد بينيشيو بيكر الذي يبلغ 16 عاما فقط من أجل ضمه في الموسم المقبل.

زيدان يطلب نجم ميلان لريال مدريد

طلب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني التعاقد مع ثيو هيرنانديز نجم فريق إي سي ميلان الإيطالي في الموسم المقبل.

وأكد تقرير نشره موقع (le 10 sport) الفرنسي أن ريال مدريد بدأ مفاوضات لضم لاعب ميلان ونجمه السابق ثيو هيرنانديز بناء على رغبة زين الدين زيدان الذي يفضل نجم الروزانيري.

وأشار إلى أن زيدان لم يحسم موقفه بخصوص عودة المغربي أشرف حكيمي والذي ارتبط اسمه بعدة أندية كبرى على رأسها بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الجديد بعدما تألق مع بروسيا دورتموند الألماني.

إنتر يقتحم سباق صفقة بوغبا

كشفت شبكة (كالتشيو ميركاتو) الإيطالية عن وجود اهتمام من جانب نادي إنتر ميلان الإيطالي للفوز بخدمات النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكد تقرير نشرته الشبكة الإيطالية أن إنتر سيبدأ مفاوضاته للفوز بخدمات بوغبا كما أن روميلو لوكاكو الذي زامل بوجبا في مانشستر يونايتد سيحاول إقناعه بالرحيل إلى النيراتزوري رغم تلقيه عروضا شفوية من باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

لايبزيج يحدد سعر فيرنر

حدد نادي لايبزيغ الألماني سعر لاعبه تيمو فيرنر نجم الفريق والذي تلقى عدة عروض للرحيل على رأسها من نادي برشلونة.

وكشفت شبكة (سكاي سبورتس) الألمانية عن رغبة لايبزيغ في بيع فيرنر بحد أدنى قيمة الشرط الجزائي في عقده الذي يبلغ 52 مليون جنيه إسترليني وهو المبلغ الذي سيكون مرضيا لطموح النادي الألماني.

وأكدت الشبكة أن عقد فيرنر يمنحه الرحيل مقابل هذا المبلغ حتى يوم 15 يونيو المقبل وفي حالة عدم القيام بذلك سيكون الشرط لاغيا وهو ما يفتح الباب أمام لايبزيغ للحصول على مقابل أعلى من صفقة بيع فيرنر.