ريال مدريد يزاحم تشيلسي على موهبة ستوك سيتي

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني التجهيز لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبل بكل قوة بحثا عن تجديد دماء الفريق وفقا لاستراتيجية الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرنغي.

وكشف موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني أن ريال مدريد يراقب الهولندي الشاب محمد سانكو نجم فريق ستوك سيتي الإنجليزي تحت 18 عاما.

ويقدم سانكو البالغ من العمر 16 عاما فقط موسما استثنائيا مع ستوك سيتي بعد أن نجح المهاجم الملقب بـ لوكاكو الجديد، في تسجيل 9 أهداف، بجانب 9 تمريرات حاسمة.

وتوج سانكو مع المنتخب الهولندي بلقب بطولة أوروبا تحت 17 عاما، العام 2019 رفقة زميله يان ماتسن لاعب تشيلسي الإنجليزي الحالي.

وذكر "ديفنسا سنترال" أن ريال مدريد الذي يراهن على المواهب الشابة من أجل مستقبل واعد للفريق، سيواجه منافسة صعبة من تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني المهتمين بالتوقيع مع اللاعب الشاب الذي يمتلك العديد من الخصائص الفنية والبدنية المميزة.

وعلى الرغم من المحاولات المتوقعة من مسؤولي ستوك سيتي بالتمسك بخدمات أحد أبرز المواهب في أوروبا إلا أن الموقف السيئ للفريق في جدول ترتيب الدرجة الثانية يضعه في موقف صعب للغاية.

ويحتل ستوك سيتي المركز السابع عشر في موسمه الثالث بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي، بفارق 3 نقاط فقط عن تشارلتون أول المهددين بالهبوط.