أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: صفقة تبادلية تقرب نجم نابولي من الملكي.. ومورينيو يطلب دينامو البلوغرانا

تدور الأحاديث حول تدعيمات بعض الأندية الأوروبية في ظل توقف النشاط الكروي وعدم وضوح الرؤية حول استكمال الموسم الحالي.

وترصد إرم نيوز في التقرير التالي أبرز أخبار الأندية الأوروبية وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس اليوم الأربعاء:

صفقة تبادلية تقرب نجم نابولي من ريال مدريد

اقترب فابيان رويز نجم وسط فريق نابولي الإيطالي من الرحيل إلى فريق ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل بحسب تقارير صحفية بريطانية.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) أن المفاوضات بين ريال مدريد واللاعب تقدمت مع احتمالية تغير موقف نابولي في الاستغناء عن اللاعب وإطلاق سراحه في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد أبدى ترحيبه برحيل مهاجمه لوكا يوفيتش إلى نابولي في الموسم الجديد لتسهيل صفقة انتقال اللاعب فابيان رويز خاصة أن اللاعب يعد من أهم الخيارات التي طلبها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدعيم خط وسط ريال مدريد.

وتلقى ريال مدريد ترشيحات للاعب وسط فريق أنجيه الفرنسي بابتيست سانتاماريا من أجل تدعيم خط وسط الفريق الملكي بحسب مدير أعمال اللاعب فيرلاند ميندي.

نجم برشلونة على رادار توتنهام

طلب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبرز الإنجليزي في الموسم الجديد التعاقد مع نجم فريق برشلونة الإسباني آرثر ميلو لتدعيم خط الوسط.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية أن آرثر يرغب في الرحيل عن برشلونة حال استمراره خارج قناعات المدير الفني كيكي سيتين خاصة أن اللاعب كان أساسياً مع المدرب السابق إرنستو فالفيردي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر الإيطالي يرغب أيضاً في ضم آرثر بجانب توتنهام في الموسم المقبل.

في المقابل، ألمح خافيير زانيتي نجم إنتر الإيطالي الأسبق لإمكانية فشل صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز مهاجم النيراتزوري إلى برشلونة مؤكداً أنه على حد علمه أن لاوتارو سيبقى مع إنتر ولا أعتقد أنه سيرحل عن إنتر.

فشل صفقة انتقال نجم يوفنتوس إلى ميلان

فشلت صفقة انتقال إيمري تشان نجم فريق يوفنتوس الإيطالي إلى نادي ميلان في الموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إيمري تشان كانت له مطالب مالية أفسدت فكرة رحيله للميلان في شهر يناير الماضي وهو ما يمنع إمكانية انضمامه في الموسم الجديد.