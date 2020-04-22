سوشيال ميديا الرياضة: محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه.. وأسرة نجم يوفنتوس في الحجر الصحي (ِشاهد)

سوشيال ميديا الرياضة: محمد صلاح يست...

بيكيه يكشف عن وجبته المفضلة

المصدر: مصطفى عادل- إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه

استعرض النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي عضلاته خلال فترة الحظر الصحي المنزلي، بعد توقف النشاط الرياضي، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشر صلاح صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تظهر عدم تأثره بفترة الحجر الصحي المنزلي.

تشوبو يستعين بحكمة غاندي

نشر إريك تشوبو لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" على البحر، وعلق اللاعب، قائلًا:"قال غاندي المستقبل يعتمد على ما تفعله اليوم".

ماغواير يتبرع بالطعام للمحتاجين

نشر هاري ماغواير لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" لتوزيع الطعام على المحتاجين والمتضررين من فيروس كورونا والذي ساهم اللاعب بالتبرع بها، وعلق ماغواير، قائلًا:"شكرًا لكل من ساهم بتحقيق ذلك، خاصة فيلدز فرويتفيج، أتمنى أن يستمتع الجميع بحزمهم".

أسرة بونوتشي في الحجر الصحي

نشر ليوناردو بونوتشي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" لأولاده داخل الحجر الصحي، وعلق اللاعب، قائلًا:"الأسرة في فترة الحجر الصحي".

غوندوغان يسعى إلى العودة إلى دبي

نشر اليكاي غوندوغان لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" من داخل حديقة الحيوان في الإمارات، وعلق اللاعب، قائلًا:"أفتقد السفر إلى أماكن مثل دبي، ولا أعرف متى سنعود مرة أخرى، ولكن حتى ذلك الحين آمل أن تظلوا جميعًا في أمان وصحة جيدة في المنزل".

ترنت أرنولد يقدم المنتجات للأطباء

نشر ترنت أرنولد لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" أعلن من خلاله دعمه لأطباء مدينة ليفربول، حيث علق اللاعب، قائلًا:"هذه المدينة تعني لي كل شيء لذلك مع المملكة المتحدة، نحن نقدم أكثر من 2000 منتج للعاملين الرئيسين المذهلين في مستشفى ليفربول".

لونرغان يستعيد ذكريات مشاركته الأولى

نشر أندرو لونرغان حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" من مشاركته الأولى في الدوري الإنجليزي، وعلق اللاعب، قائلًا:"يا له من يوم كان هذا، أول ظهور لي في الدوري عندما كان عمري 17 عامًا، لا أصدق أنه كان قبل 19 عامًا".

بيكيه يكشف عن وجبته المفضلة

نشر جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" وأمامه وجبته المفضلة، وعلق اللاعب، قائلًا:"غذائي المفضل".

بريوستر يدخل عملًا مشتركًا مع مايكل ورد

نشر ريان بريوستر لاعب نادي سوانزي سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" برفقة الممثل الإنجليزي مايكل ورد، وعلق اللاعب، قائلًا:"أنا وأخي مايكل ورد، اشتعلت فيبي، نتحدث عن أيام المدرسة والطموحات ومايكل هيفي في سلسلة جديدة وجهًا لوجه، والحجر الصحي المسبق".

كاسبر شمايكل يعلن الفائزين بتحدي الأيادي النظيفة

أعلن كاسبر شمايكل حارس مرمى نادي ليستر سيتي الإنجليزي عن أسماء الفائزين بتحدي الأيادي النظيفة، وعلق اللاعب، قائلًا:"لقد اخترت فائزَين في تحدي الأيدي النظيفة، وأحببت رؤية كل محاولاتكم، لكن الفائزين جيمس باري، وود جون، المزيد من التحديات قريبًا جدًا".

مارتين برايثوايت يحتفل بمولوده الجديد

نشر مارتين برايثوايت لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" لطفله الجديد، وأبدى اللاعب سعادته لاستقبال مولوده الجديد

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