سوشيال ميديا الرياضة: محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه.. وأسرة نجم يوفنتوس في الحجر الصحي (ِشاهد)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه

استعرض النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي عضلاته خلال فترة الحظر الصحي المنزلي، بعد توقف النشاط الرياضي، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشر صلاح صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تظهر عدم تأثره بفترة الحجر الصحي المنزلي.

تشوبو يستعين بحكمة غاندي

نشر إريك تشوبو لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" على البحر، وعلق اللاعب، قائلًا:"قال غاندي المستقبل يعتمد على ما تفعله اليوم".

ماغواير يتبرع بالطعام للمحتاجين

نشر هاري ماغواير لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" لتوزيع الطعام على المحتاجين والمتضررين من فيروس كورونا والذي ساهم اللاعب بالتبرع بها، وعلق ماغواير، قائلًا:"شكرًا لكل من ساهم بتحقيق ذلك، خاصة فيلدز فرويتفيج، أتمنى أن يستمتع الجميع بحزمهم".

أسرة بونوتشي في الحجر الصحي

نشر ليوناردو بونوتشي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" لأولاده داخل الحجر الصحي، وعلق اللاعب، قائلًا:"الأسرة في فترة الحجر الصحي".

غوندوغان يسعى إلى العودة إلى دبي

نشر اليكاي غوندوغان لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" من داخل حديقة الحيوان في الإمارات، وعلق اللاعب، قائلًا:"أفتقد السفر إلى أماكن مثل دبي، ولا أعرف متى سنعود مرة أخرى، ولكن حتى ذلك الحين آمل أن تظلوا جميعًا في أمان وصحة جيدة في المنزل".

Missing traveling to places such as Dubai. Don’t know when we’ll get to travel again, but until then I hope you're all staying safe and well at home 💙 #throwback #February2020 pic.twitter.com/KczIitO4TA — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) April 22, 2020

ترنت أرنولد يقدم المنتجات للأطباء

نشر ترنت أرنولد لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" أعلن من خلاله دعمه لأطباء مدينة ليفربول، حيث علق اللاعب، قائلًا:"هذه المدينة تعني لي كل شيء لذلك مع المملكة المتحدة، نحن نقدم أكثر من 2000 منتج للعاملين الرئيسين المذهلين في مستشفى ليفربول".

This city means everything to me. So together with @UnderArmourUK, we're providing over 2000 products to the amazing key workers at @LivHospitals ❤️🌈🙌 #ThroughThisTogether pic.twitter.com/VzUtZB9M4V — Trent Alexander-Arnold (@trentaa98) April 22, 2020

لونرغان يستعيد ذكريات مشاركته الأولى

نشر أندرو لونرغان حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" من مشاركته الأولى في الدوري الإنجليزي، وعلق اللاعب، قائلًا:"يا له من يوم كان هذا، أول ظهور لي في الدوري عندما كان عمري 17 عامًا، لا أصدق أنه كان قبل 19 عامًا".

What a day this was!

Buzzing to make my league debut as a 17-year-old... can’t believe it was 19 years ago 🤣 #onthisday #pnefc pic.twitter.com/OZ2H2xdjZX — Andrew Lonergan (@Lonners24) April 22, 2020

بيكيه يكشف عن وجبته المفضلة

نشر جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" وأمامه وجبته المفضلة، وعلق اللاعب، قائلًا:"غذائي المفضل".

بريوستر يدخل عملًا مشتركًا مع مايكل ورد

نشر ريان بريوستر لاعب نادي سوانزي سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" برفقة الممثل الإنجليزي مايكل ورد، وعلق اللاعب، قائلًا:"أنا وأخي مايكل ورد، اشتعلت فيبي، نتحدث عن أيام المدرسة والطموحات ومايكل هيفي في سلسلة جديدة وجهًا لوجه، والحجر الصحي المسبق".

Me & the bro @onlymikes_ caught a vibe with @gaffermag speaking school days, ambitions and Mikes HEAVY touch⚽️ in their new Head to Head series, pre-quarantine. Hit the link👇🏾to see who came out on top 👀https://t.co/Wfiz9nVH6f pic.twitter.com/dde5nWjQnG — Rhian Brewster (@RhianBrewster9) April 22, 2020

كاسبر شمايكل يعلن الفائزين بتحدي الأيادي النظيفة

أعلن كاسبر شمايكل حارس مرمى نادي ليستر سيتي الإنجليزي عن أسماء الفائزين بتحدي الأيادي النظيفة، وعلق اللاعب، قائلًا:"لقد اخترت فائزَين في تحدي الأيدي النظيفة، وأحببت رؤية كل محاولاتكم، لكن الفائزين جيمس باري، وود جون، المزيد من التحديات قريبًا جدًا".

I've picked two winners for their eggcellent #SafeHandsChallenge! Have loved seeing all your attempts but the winners are @MrJamesBerry & @wood_jon. Please DM me your addresses. More challenges coming very soon! Stay home. Stay safe. 🥚 — Kasper Schmeichel (@kschmeichel1) April 22, 2020

مارتين برايثوايت يحتفل بمولوده الجديد

نشر مارتين برايثوايت لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" لطفله الجديد، وأبدى اللاعب سعادته لاستقبال مولوده الجديد