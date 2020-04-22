مدافع رين الفرنسي يدخل دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد.. ونيوكاسل يراقب الموقف

تواصل إدارة نادي مانشستر يونايتد العمل على دخول سوق الانتقالات الصيفية المقبل بكل قوة بحثًا عن تدعيم صفوف الفريق في عدة مراكز.

وكشفت تقارير إنجليزية عن دخول فيتوت ماوسا الظهير الأيسر لفريق رين الفرنسي دائرة اهتمامات النرويغي أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مانشستر يونايتد انضم لقائمة المهتمين بضم ماوسا في الميركاتو الصيفي المقبل برفقة نيوكاسل.

ويراقب مسؤولو مانشستر اليونايتد عن كثب وضع اللاعب مع ناديه الفرنسي تمهيدًا لحسم الصفقة.

وذكرت "ديلي ميل" في تقريرها أن نيوكاسل حاول ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني إلا أن الصفقة توقفت.

ولم يفقد نيوكاسل الأمل بضم اللاعب خاصة مع صفقة بيع النادي إلى صندوق الاستثمار السعودي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

وقدم ماوسا الظهير الأيسر متعدد الاستخدامات مستويات مميزة مع رين قبل توقف مسابقة الدوري الفرنسي بسبب أزمة فيروس كورونا.

وساهم ماوسا البالغ من العمر 21 عامًا في وصول رين للمركز الثالث بجدول ترتيب البطولة الفرنسية.

وكان لاعب منتخب فرنسا للشباب قد أشار في وقت سابق إلى أنه قد يفضل الاستمرار مع رين والمشاركة معهم بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل حال نجاحهم في التأهل.

وجذب اللاعب الفرنسي أنظار الأندية الإنجليزية، بعد أن تحول لركيزة أساسية في تشكيلة فريقه، حيث شارك في 32 مباراة ونجح بتسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين آخرين.

كما يمتاز فيتوت ماوسا بقدرته على اللعب في مركزي لاعب الوسط والجناح الأيسر بجانب مركزه الأصلي كظهير.