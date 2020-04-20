تقرير: قرار حاسم من مانشستر يونايتد بشأن صفقة هاري كين

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد قررت عدم التعاقد مع المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام؛ بسبب المطالب المالية لفريقه والتي تبلغ 200 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب الصحيفة، فإن الأزمة المالية التي تضرب الأندية الرياضية نتيجة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا دفعت إدارة مانشستر يونايتد لتغيير خطتها في سوق الانتقالات، حيث لا ترغب في دفع مبالغ كبيرة مقابل التعاقد مع لاعبين جدد.

وكان هاري كين قد أكد على إمكانية رحيله عن توتنهام والبحث عن فريق يمنحه فرصة الفوز بالألقاب، حيث لم يفز بأي لقب مع السبيرز.

كما أكدت عدة تقارير إعلامية أن إدارة توتنهام ورئيس الفريق دانييل ليفي مستعدة لبيع نجمها الأول، لكن بشرط الحصول على 200 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب توتنهام في الحصول على المال لحل مشاكله الاقتصادية خاصة أن ملعبه الجديد كلفه حوالي مليار جنيه إسترليني، وينتظره سداد عدة أقساط من الديون هذا الموسم.

وأبدى مانشستر يونايتد اهتمامه بضم هاري كين وطالب عدة نجوم سابقين في الفريق الإدارة بالتفاوض بسرعة للتعاقد معه، لكن أزمة كورونا وتأثيرها الاقتصادي دفعت الفريق لتغيير موقفه.

ويرتبط هاري كين مع توتنهام بعقد يمتد حتى صيف 2024 وارتبط اسمه بعدة فرق أوروبية كبرى أيضا بينها ريال مدريد الإسباني، لكن الأزمة الاقتصادية قد تفشل خطة رحيله عن فريقه في الصيف المقبل.

وسجل هاري كين 17 هدفا وصنع هدفين في 25 مباراة مع توتنهام، علما أنه سجل 181 هدفا وصنع 30 في 278 مباراة مع السبيرز.