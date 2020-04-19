صحيفة: مفاوضات سرية تحسم صفقة سانشو لصالح مانشستر يونايتد

أشارت تقارير صحفية إلى أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يعتقد أن جادون سانشو جناح بروسيا دورتموند "صفقة مضمونة" بالنسبة لفريق المدير الفني النرويجي أولي غونار سولشاير.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن دورتموند وافق بالفعل على كل التفاصيل تقريبًا لانتقال الدولي الإنجليزي إلى أولد ترافورد الصيف الحالي.

ويسعى تشيلسي خلف سانشو البالغ عمره 20 عاما لكن اللاعب حريص على الانضمام إلى فريق سولشاير، بعد ثلاث سنوات من مغادرة غريمه المحلي مانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن يونايتد اتفق مع اللاعب على مدة العقد وراتبه ومكافآته والشرط الجزائي كذلك خلال مفاوضات سرية استمرت على مدار عدة أشهر.

ويتبقى فقط اتفاق مانشستر يونايتد مع دورتموند على قيمة الصفقة والتي من المقرر أن تصبح رقما قياسيا جديدا لناد بريطاني.

ويعتزم النادي الألماني طلب أكثر من 89 مليون جنيه استرليني دفعها يونايتد لإعادة الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس في 2016.

وغادر سانشو المولود في لندن مانشستر سيتي وعمره 17 عاما بعدما سئم عدم الحصول على فرصة في تشكيلة بيب غوارديولا لكنه كان يفكر في العودة إلى إنجلترا منذ أن قام يونايتد بالاتصال الأول معه الصيف الماضي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال مايكل تسورك المدير الرياضي في دورتموند: "تم عقد اجتماع. دعا يونايتد وكيل أعمال اللاعب للتفاوض".

وكان سانشو أحد أولويات سولشاير التي أبلغها إلى إد وودوارد رئيس التعاقدات في النادي العريق وكذلك طلب منه التعاقد معه جاك غريليش مهاجم أستون فيلا وجس نبض توتنهام هوتسبير في التخلي عن هدافه هاري كين.