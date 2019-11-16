جماهير إنجلترا تحث جادون سانشو على الانتقال إلى مانشستر يونايتد

اُلتقطت صورة لجادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، وهو يمزح مع أحد المشجعين الذي حثه على الانضمام إلى مانشستر يونايتد أثناء استعداده للمشاركة مع إنجلترا أمام كوسوفو في ختام تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، غدًا الأحد.

وربطت وسائل إعلام بريطانية بشدة بين اللاعب البالغ عمره 19 عامًا والانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم مضطرب في ألمانيا.

وشارك سانشو من البداية في فوز إنجلترا 7-صفر على الجبل الأسود، يوم الخميس الماضي، ورغم ذلك قد يغيب عن مباراة الغد، حال عودة رحيم سترلينغ، الذي استبعد من تشكيلة المباراة في ويمبلي لأسباب انضباطية، إلى تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت.

ويواجه سانشو المولود في لندن مشاكل هذا الموسم خارج الملعب، إذ استبعد الشهر الماضي من الفرص، وتعرض لغرامة مالية كبيرة عقب عودته لألمانيا متأخرًا بعد نهاية معسكر مع المنتخب الإنجليزي.

A fan tells Jadon Sancho to “Please sign for United” Give this man a statue if he signs ???????? #MUFC pic.twitter.com/srEccV5CrF — ManUnitedZone (@ManUnitedZone_) November 15, 2019

واستبدله بعدها لوسيان فافر، مدرب دورتموند، بعد 36 دقيقة من الخسارة 4-صفر أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني، وتأكد بعدها أن الجناج الإنجليزي لم يتعرض للإصابة.

وأدت هذه المواقف إلى زيادة التكهنات حول سانشو الذي وافق على طلب أحد المشجعين بالتقاط صورة ذاتية (سيلفي) معه عقب تدريب المنتخب الإنجليزي، وبعدها ابتسم دون تعليق على طلب المشجع بانتقاله إلى يونايتد.

ومثل هذه الصفقة ستثير الجدل بشكل خاص لأن سانشو كان لاعبًا في أكاديمية مانشستر سيتي لمدة عامين قبل انتقاله إلى ألمانيا في 2017.

ويخوض يونايتد موسمًا متعثرًا جديدًا ويحتاج لتدعيم هجومي بعد بيع روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الذي تعاقد أيضًا مع التشيلي أليكسيس سانشيز على سبيل الإعارة.

ومن المؤكد أن أندية أخرى ستهتم بالتعاقد مع سانشو إذا ما قرر دورتموند بيعه، وقد تصل قيمة الصفقة إلى 140 مليون يورو (154.28 دولار).

أرقام مذهلة

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات أن سانشو، البالغ من العمر 19 عامًا، سجل أكبر عدد من المراوغات في الدوري الألماني الموسم الماضي، بعدما نجح في 113 مراوغة، بفارق 42 مراوغة عن أقرب ملاحقيه.

وسجل سانشو 4 أهداف وصنع 8 في 16 مباراة مع بروسيا دورتموند الموسم الحالي، علمًا أنه انضم للنادي الألماني صيف العام 2017، وسجل للفريق 18 هدفًا وصنع 31 من إجمالي 71 مباراة.

وينتهي عقد سانشو مع بروسيا دورتموند في يونيو 2020، لكن صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية ذكرت أن إدارة النادي نجحت في إقناع اللاعب بالتوقيع على عقد جديد يبقيه في ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“ لسنوات أخرى قادمة، مع حصوله على راتب أسبوعي يبلغ 190 ألف جنيه إسترليني، أي 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا.

إيرلينغ هالاند

في سياق متصل، ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ أن مانشستر يونايتد ينوي الانقضاض على النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يريد استعارة هالاند في الشتاء، رغم أن اللاعب ارتبط بالانتقال لأكثر من فريق مثل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونخ وليفربول ونابولي.

وفي يوليو الماضي نصح المهاجم النجم الإنجليزي واين روني، مواطنه سانشو، بتجاهل مانشستر يونايتد.

ونقلت شبكة ”سكاي سبورت ألمانيا“ عن واين روني قوله: ”يمكننا رؤية تطور جادون في آخر 12 شهرًا، الآن يجب أن يسأل نفسه عمّا إذا كان سيحصل على فرصة اللعب بذات القدر الذي يحصل عليه في بروسيا دورتموند، حال عودته إلى الدوري الإنجليزي، أم سيجلس على مقاعد البدلاء؟“.

وأضاف روني، الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد: ”عدد الدقائق مهم للغاية بالنسبة للاعبين الشباب أمثال جادون سانشو، فكلما حصل على ذلك في بروسيا دورتموند، ينبغي عليه البقاء هناك“.

يشار إلى أن سانشو رحل عن مانشستر سيتي قبل عامين، إلى بروسيا دورتموند، مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني، وأصبح إحدى ركائز الفريق الأساسية لأسود فيستفاليا موسم 2018/2019، ما جعل غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، يستعيده لمنتخب الأسود الثلاثة.