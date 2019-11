جماهير إنجلترا تحث جادون سانشو على الانتقال إلى مانشستر يونايتد

اُلتقطت صورة لجادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، وهو يمزح مع أحد المشجعين الذي حثه على الانضمام إلى مانشستر يونايتد أثناء استعداده للمشاركة مع إنجلترا أمام كوسوفو في ختام تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، غدًا الأحد.

وربطت وسائل إعلام بريطانية بشدة بين اللاعب البالغ عمره 19 عامًا والانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم مضطرب في ألمانيا.

وشارك سانشو من البداية في فوز إنجلترا 7-صفر على الجبل الأسود، يوم الخميس الماضي، ورغم ذلك قد يغيب عن مباراة الغد، حال عودة رحيم سترلينغ، الذي استبعد من تشكيلة المباراة في ويمبلي لأسباب انضباطية، إلى تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت.

ويواجه سانشو المولود في لندن مشاكل هذا الموسم خارج الملعب، إذ استبعد الشهر الماضي من الفرص، وتعرض لغرامة مالية كبيرة عقب عودته لألمانيا متأخرًا بعد نهاية معسكر مع المنتخب الإنجليزي.

A fan tells Jadon Sancho to “Please sign for United”

Give this man a statue if he signs ???????? #MUFC pic.twitter.com/srEccV5CrF

— ManUnitedZone (@ManUnitedZone_) November 15, 2019