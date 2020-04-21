بالإجماع.. أندية الدوري الإيطالي توافق على استكمال الموسم

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أن الأندية العشرين بالمسابقة وافقت بالإجماع على ضرورة استكمال موسم 2019-2020، المتوقف حاليا بسبب مرض كوفيد 19.

وفي وقت سابق، عارضت أندية مثل سامبدوريا وتورينو فكرة العودة للعب، بينما طالب بريشيا بأبعد من ذلك بعد أن قال إنه يفضل إلغاء الموسم.

وقالت الرابطة في بيان اليوم الثلاثاء: "اجتمعت الجمعية العمومية لأندية الدوري صباح اليوم، وأكدت بإجماع أصوات عشرين ناديا تواصلوا عبر الانترنت، نية استكمال موسم 2019-2020 إذا سمحت الحكومة بذلك".

وأشارت إلى أن استئناف اللعب سيتم مع الالتزام بالقواعد الطبية لحماية اللاعبين وكل المحترفين".

وقال الاتحاد الإيطالي للعبة إنه يرغب في استكمال الموسم حتى إذا استمرت المباريات إلى الخريف، ويأمل أن تعود الفرق للتدريبات في مايو أيار، رغم عدم ظهور مؤشرات على موعد حدوث ذلك، أو إن كانت الحكومة ستسمح بعودة المباريات.