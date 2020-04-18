اقتراح باستضافة 4 مدن لباقي مباريات الدوري الإيطالي

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى إمكانية استئناف الدوري المحلي في 4 مدن تقع في الوسط والجنوب، بعيدا عن منطقة لومباردي الشمالية التي يقع فيها أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وأكد عضو منظمة الصحة العالمية ومستشار اللجنة الأولمبية الإيطالية والتر ريكاردي لراديو "بونتو نوفو" المحلي أنهم "يقترحون اللعب في الوسط والجنوب".

ووفقا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن المدن التي تمت مناقشتها لاستضافة ما تبقى من الموسم الحالي هي فلورنسا وروما ونابولي ومدينة رابعة أخرى.

ولم تتأثر مدن الوسط والجنوب في إيطاليا مثل مناطق الشمال التي شهدت معدل إصابات ووفيات كبير للغاية، لكن الناس يتواصلون ويسافرون في بعض أجزاء البلاد، بينما لا يمكن حدوث ذلك في مناطق أخرى.

وأضاف ريكاردي: "إن التمييز بين المناطق حسب مستوى الخطر صحيح، لذلك نقترح اللعب في الوسط والجنوب؛ لأنه لا معنى لحظر الأنشطة حيث لا توجد حالات مثل بزيليكاتا. ما نقترحه هو اتخاذ تدابير مختلفة وفقًا للمناطق الجغرافية".

وهذا الاقتراح مشابه لاقتراح ظهر الأسبوع الماضي بشأن إقامة جميع مباريات الدوري الإيطالي المتبقية في روما وما حولها من مدن، لكن الاقتراح الجديد وسع من المدن التي يمكنها استضافة المباريات.

وسيتعين على الفرق أن تظل مقيمة في معسكر تدريبي طوال المدة وسيكون من المنطقي إذا كانت هذه المناطق في مناطق لم تتأثر بشدة بالوباء.

ولا تزال منطقة لومبارديا الشمالية أكثر مناطق إيطاليا تأثرا بمرض COVID-19، وتقع فيها أندية ميلان وإنتر ميلان وبريشيا وأتلانتا.

وبما أن باقي المباريات ستقام دون جماهير، فيجب إلغاء أفضلية اللعب على الأرض عمليا وحينها يمكن إقامة باقي المباريات في أي ملعب آمن.

وتحتوي هذه المناطق المعنية على أكثر من استاد مناسب لكرة القدم مثل فروزينوني وبينيفنتو.

وتوجد أندية تتبقى لها 12 مباراة وأخرى 13 مباراة حسب المباريات المؤجلة؛ نظرا لأن الدوري الإيطالي أول مسابقة أوروبية محلية توقفت مطلع الشهر الماضي.