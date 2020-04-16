"احبسوهم في غرفة واحدة حتى يتم التوصل لاتفاق".. انقسام في إيطاليا بشأن استئناف الدوري

‬‬كانت مجرد مزحة لتلطيف الأجواء في ظل جائحة فيروس كورونا، فعندما سُئل جيوفاني ريتسا، خبير الأوبئة ورئيس وحدة الأمراض المعدية في المعهد العالي للصحة في إيطاليا، خلال إفادة صحفية يومية تعقدها الحكومة لإعلان آخر المستجدات بشأن الجائحة، عن استئناف دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في البلاد، قال مازحا إنه بصفته مشجعا لنادي روما المتعثر فإنه يفضل إلغاء الموسم.

لكن هذا الأمر أثار حفيظة لاتسيو غريم روما المحلي الذي كان يخوض واحدا من أفضل مواسمه منذ سنوات، قبل أن تجبر الجائحة الدوري على التوقف.

وقال أرتورو دياكونالي المتحدث باسم لاتسيو: "أطلب من العلماء التركيز في عملهم والتخلي عن القيام بدور المشجع".

وتابع: "بدلا من إثارة الجدل، عليه أن يكرس كل وقته لإيجاد لقاح للمرض يوقف انتشار العدوى".

ورد ريتسا قائلا: "كانت مجرد مزحة".

وأظهر هذا التلاسن مدى تباين الآراء في كرة القدم الإيطالية المتوقفة منذ التاسع من مارس آذار الماضي، والتي تحاول إيجاد وسيلة لعودة النشاط فور تخفيف قيود العزل العام وهو نفس الوضع في الكثير من الدول.

ويعتزم الاتحاد الإيطالي استكمال الموسم، ويدرس رئيسه جابرييلي جرافينا أفكارا جديدة يكاد يكون يوميا بشأن كيفية القيام بذلك.

ومن بين الخيارات اقترح "نظاما إقصائيا" قائما على الجولات الفاصلة. وقال أمس الأربعاء: إن الموسم قد يستمر حتى نهاية العام، بينما يمكن ضغط موسم 2020-2021 ليقام في خمسة أشهر.

وحذر من أنه في حالة الإخفاق في إنهاء الموسم فإن الاتحاد الإيطالي قد يعاني من "موجة تقاضٍ من كل من يعتبر أنه تضرر".

وقد يتضمن ذلك الأندية الهابطة والفرق التي تفقد فرصة اللعب في أوروبا الموسم المقبل.

وأضاف: "سنخاطر حقا بأن تنتقل منافسات البطولة إلى قاعات المحاكم".

لكن يبدو أن التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الأمر سيكون صعبا. ووصف ريتسا نفسه توصية الاتحاد الإيطالي للعبة بإجراء اختبارات فيروس كورونا للاعبين بأنها "مجرد مبالغة"، قائلا إنه لا يؤيد عودة سريعة للمسابقة.

وترغب بعض الأندية في إلغاء الموسم برمته.

وقال ماسيمو تشيلينو رئيس نادي بريشيا إنه لا يوجد منطق لمحاولة استكمال الموسم، وإنه سيفضل الانسحاب من المباريات على أن يدفع بفريقه إلى أرض الملعب، وهو الأمر الأكثر ترجيحا خلال الشهور المقبلة.

بينما قال ماسيمو فيريرو رئيس سامبدوريا إنه يرفض استكمال البطولة بدون جماهير.

وقال: "دعونا نجتمع على كلمة واحدة لنقول إن البطولة يجب أن تنتهي الآن. يؤلمني قول ذلك إذ أريد استئنافها مرة أخرى، لكن بحضور الجماهير وهي تهتف وتحتفل".

وحذر كلاوديو رانييري مدرب سامبدوريا من إقامة المباريات 12 المتبقية خلال أشهر الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة. واقترح السماح بخمسة تبديلات في كل مباراة لمساعدة اللاعبين على التأقلم.

* خفض الرواتب

في الوقت ذاته، يدور خلاف بين الأندية واللاعبين بشأن خفض محتمل للرواتب باستثناء يوفنتوس وبارما وكالياري، التي توصلت إلى اتفاقات منفصلة مع لاعبيها.

ووصف اتحاد اللاعبين في إيطاليا مقترح رابطة الدوري بتنازل اللاعبين والمدربين عن رواتبهم لمدة تتراوح من شهرين إلى أربعة؛ للتخفيف من خسائر الأندية، بأنه "غير مقبول".

وانضمت رابطة المدربين إلى اللاعبين في انتقاد توصية رابطة الدوري للأندية بخفض الرواتب.

وقال رينزو أوليفيري رئيس رابطة المدربين الإيطاليين إن إعلان رابطة الدوري متعجرف والتخفيضات غير مقبولة بالنسبة للمدربين الأقل دخلا.

وعبر جيوفاني مالاجو رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية عن حزنه اليوم الخميس من الأزمة الحالية.

وأبلغ صحيفة كورييري ديلو سبورت: "هناك نقاش مثير للحيرة والفُرقة لن يفضي إلى أي شيء جيد".

وأضاف: "لو كنت صاحب القرار كنت سأحبس ممثلي الاتحاد الإيطالي ورابطة دوري الدرجة الأولى والأندية والمدربين وشبكات التلفزيون والفيفا واليويفا في غرفة واحدة، وكنت لن أسمح لهم بالخروج حتى يتم التوصل إلى اتفاق جماعي. "ما ينقصنا هو خطة دقيقة وواضحة وعملية ومقنعة".

وحذر المدرب المخضرم رانييري الذي درب أندية كثيرة في أوروبا من أن هذا الجدل سيستمر على ما يبدو لفترة.

وقال: "بالنسبة لي ستكون بطولة مشوهة، أنا مدرب وبعض القرارات ليست في يدي، لكن طرفا ما سيغضب على كل حال من أي قرار يتم اتخاذه".