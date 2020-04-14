مسؤول في "الصحة الإيطالية" يثير الشكوك حول عودة الدوري

قال مسؤول بارز في المعهد العالي للصحة في إيطاليا، إنه لا يتوقع إمكانية استئناف دوري الدرجة الأولى المحلي، المتوقف بسبب جائحة كوفيد-19، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي قال يوم السبت، إنه يأمل عودة الفرق للمران في مايو، إذا جاءت نتيجة اختبارات اللاعبين لفيروس كورونا سلبية، مع إمكانية استئناف المسابقة في نهاية الشهر.

لكن جيوفاني ريتسا خبير الأوبئة ورئيس وحدة الأمراض المعدية في المعهد العالي للصحة بإيطاليا لم يتفق مع هذا الرأي.

وقال مسؤول الصحة للصحفيين "إذا كنت مطالبا أن أتقدم بتقرير فني فإني لن أفضل حدوث ذلك".

وأوضح: "كرة القدم رياضة يحدث فيها تلامس وهناك خطورة لنقل العدوى، لقد اقترحوا مراقبة قريبة للاعبين وإجراء اختبارات يومية تقريبا، ورغم ذلك أعتقد من باب الأمانة أن الأمور قد تمتد قليلا ونحن تقريبا أوشكنا على الوصول إلى مايو".

وأضاف ريتسا: "هذا في النهاية سيكون قرار الساسة. هذا قرار من الصعب اتخاذه بسبب التعقيدات الصحية".

وتوقف الدوري الإيطالي منذ التاسع من مارس آذار بعد إصابة لاعبين من عدة أندية بالفيروس الذي قتل أكثر من 113 ألف شخص حول العالم.

وقال الاتحاد الإيطالي الأسبوع الماضي، إنه بدأ التخطيط لبعض الإرشادات الطبية من أجل استئناف المسابقة. ومن المقرر انعقاد اللجنة الطبية مرة أخرى يوم الأربعاء.