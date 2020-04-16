لاعب برشلونة يوقف مفاوضات تجديد عقده لرغبته في الرحيل

ذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" أن الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو أوقف مفاوضات تمديد عقده مع برشلونة وأنه منفتح على مناقشة العروض التي سيتوصل بها للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان مصير المدافع الدولي البرتغالي البالغ 26 سنة محل شكوك خلال الصيف الماضي حيث كان قريبا من الرحيل وتم وضع اسمه في عدة صفقات من بينها صفقة عودة البرازيلي نيمار وبعد موسم لم يتغير الأمر كثيرا وما زال مستقبله في برشلونة غير محسوم.

وينتهي عقد نيلسون سيميدو في صيف 2022 وكان برشلونة قد قدم له عرضا لتمديد عقده لكن المفاوضات تم تجميدها من طرف اللاعب الذي يرى مستقبله خارج برشلونة في الصيف القادم.

وارتبط اسم سيميدو بالرحيل نحو إنتر ميلان في إطار صفقة المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، كما تحدثت تقارير إعلامية عن صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي تنقل مواطنه كانسيلو لبرشلونة.

وتهتم عدة فرق بالظهير الأيمن البرتغالي من بينها باريس سان جيرمان وأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويرغب سيميدو في مناقشة العروض القادمة بحثا عن فضاء جديد في مسيرته.