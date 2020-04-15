رغم انتكاسة الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يستقر على التجديد للثنائي كيليني وبوفون

تواصل إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، تخطيطها للموسم الجديد على الرغم من الانتكاسة القوية التي يعاني منها عالم كرة القدم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وكشفت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن مسؤولي البيانكونيري لم يتوقفوا عن العمل في إيطاليا.

وحسم يوفنتوس أول الملفات العالقة والمتعلق بانتهاء عقدي الثنائي المخضرم جورجيو كيليني، وجانوليغي بوفون، بنهاية الموسم الحالي.

وقرر نادي السيدة العجوز تجديد عقد الأيقونتين كيلليني وبوفون، حيث يرغب اللاعبان في الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، وهو ما ستلبيه إدارة النادي، على الرغم من عدم وضوح الرؤية بخصوص موعد فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن التجديد لكيليني وبوفون يأتي في إطار خطة تعزيز الفريق والتي بدأت خلال الأشهر الستة الماضية بتمديد عقود الحارس البولندي تشيزني، بجانب الكولومبي كوادرادو، وشراء عقد الدولي الفرنسي ماتويدي.

وذكرت "لاجازيتا ديللو سبورت" في تقريرها أن يوفنتوس لا يتخوف من فكرة رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا عن الفريق، حيث يمتد عقد اللاعب حتى 2022، وهو ما ينطبق أيضًا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي تبدو فكرة تعديل عقده مستبعدة تمامًا في الوقت الحالي، نظرًا للأزمة الاقتصادية التي تمر بها الأندية.