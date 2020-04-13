صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين يوفنتوس وإنتر ميلان

قال موقع "كالتشيو ميركاتو" إن سوق الانتقالات الصيفية المقبلة في إيطاليا سيكون مشتعلا للغاية، رغم الظروف الصعبة التي تشهدها الدولة، مع تفشي فيروس "كورونا" المستجد، "كوفيد 19".

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الاثنين، إلى أنه أصبح من المؤكد أن يعود الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى ناديه الأصلي إنتر ميلان الإيطالي بنهاية الموسم الجاري، خاصة أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يلعب له إيكاردي حاليا على سبيل الإعارة، لم يبد أي رغبة في شراء اللاعب مع نهاية الموسم الجاري.

وتابع: "عودة إيكاردي إلى إنتر ميلان تعني عرضه للبيع في الميركاتو الصيفي، لأن مدرب النيراتزوري أنطونيو كونتي يرفض تماما استمرار اللاعب في صفوف الفريق، وبالتالي فإن الإدارة ستكون مجبرة على بيعه، وسوف يكون نادي يوفنتوس هو الأقرب لشراء المهاجم الأرجنتيني الدولي".

ومضى يقول: "يريد كونتي بيع إيكاردي إلى يوفنتوس، والحصول على خدمات الكولومبي الدولي خوان كوادرادو، في إطار صفقة تبادلية بين الناديين، حيث يريد مدرب إنتر ضم كوادرادو الذي يستطيع أداء الأدوار الدفاعية والهجومية في الجانب الأيمن بصورة رائعة".

وأكد التقرير أن رحيل كوادرادو عن يوفنتوس سيكون أمرا شائكا كون جماهير البيانكونيري ترفض التفريط في اللاعب، إلا أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، يرى أن التضحية بالكولومبي الدولي ستكون أمرا لا مفر منه، خاصة أن عقده ينتهي في صيف 2022، وبالتالي فإن رحيل اللاعب من أجل تسهيل صفقة إيكاردي سيكون مطروحا على طاولة الإدارة بقوة".