كشف موقف نادي برشلونة من بيع أرثر ميلو لريال مدريد وباريس سان جيرمان

يعتقد نادي برشلونة أن لاعبه البرازيلي أرثر ميلو سيتلقى العديد من العروض الخارجية عندما يتم بدء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة سواء بشكل منفرد أو ضمن صفقة تبادلية لكن النادي الكتالوني رأيه واضح وهو أنه لن يفرط في لاعبه الشاب البالغ من العمر 23 عاما.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن برشلونة سيرفض أي عرض لأرثر ميلو كما فعل من قبل إذ يرى برشلونة أن لاعب الوسط البرازيلي أحد أعمدة النادي في المستقبل ولا يمكن الاستغناء عنه.

وارتبط اسم ميلو في الأسابيع الأخيرة بالانتقال إلى إنتر ميلان ضمن صفقة الحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

كما أن باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد مع اللاعب رغم أنه لم يصدر عنه أي تحرك رسمي، إلا أن برشلونة سارع بالتأكيد على أن ذلك ليس أكثر من مجرد شائعة وأن المسؤولين عن النادي يفكرون فقط في المستقبل في كامب نو وسيكون ميلو ضمن هذا المستقبل.

وفي العام 2018، دفع برشلونة نحو 30 مليون يورو للحصول على خدمات ميلو الذي بات عنصرا أساسيا في صفوف الفريق ليجذب اهتمام العديد من الأندية في الدوري الإنجليزي والفرنسي وربما حتى ريال مدريد.

ويواصل ميلو التدريب في منزله بعد الخطة التي وضعها الجهاز الفني للنادي الكتالوني إذ يسعى اللاعب البرازيلي للعودة إلى سابق تألقه.