ممثل لاوتارو مارتينيز يفتح الباب أمام انتقاله إلى نادي برشلونة

فتح سيرجيو زاراتي أحد ممثلي المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، الباب أمام انتقاله إلى برشلونة الإسباني.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن سيرجيو زاراتي، أحد ممثلي لاوتارو مارتينيز، قوله:"احتمال وارد جدًا انتقال لاوتارو إلى برشلونة، إنه لاعب عظيم، وليس لطموحه سقف".

وبشأن إن كان الأفضل للاوتارو مارتينيز الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد أوضح زاراتي:"القرار للاعب، و دائمًا ما يكون صاحب الكلمة الأخيرة في النادي الذي يريد الانتقال إليه".

واستطرد:"لكن في وجود ليونيل ميسي، أعتقد أن برشلونة لديه الفرصة الأكبر للتعاقد مع لاوتارو".

وحول سعي إنتر ميلان إلى الإبقاء على اللاعب، أوضح:"إنتر ميلان يريد بقاء لاوتارو، لكن السوق هو الذي يتحكم في عمليات النقل، ولاوتارو لديه شرط جزائي"

ويملك لاوتارو شرطًا جزائيًا في عقده مع إنتر ميلان بقيمة 111 مليون يورو، يسري تفعيله خلال أول 15 يومًا من يوليو المقبل.

ولاوتاورو مارتينيز البالغ من العمر 22 عامًا، سجل الموسم الحالي 16 هدفًا، وصنع 4 في 31 مباراة مع إنتر ميلان، ويرتبط بعقد مع إنتر ميلان حتى يونيو 2023.

وانتقل لاوتارو مارتينيز إلى إنتر ميلان صيف 2018 قادمًا من راسينغ الأرجنتيني، وشارك مع النيراتزوري في 66 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 5.