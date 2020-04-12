صحيفة: دييغو غودين يشعل الصراع بين مانشستر يونايتد وجوزيه مورينيو مدرب توتنهام

أفادت وسائل إعلام إيطالية اليوم الأحد أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يتنافس مع توتنهام على التعاقد مع المدافع الأوروغواياني المخضرم دييغو غودين لاعب إنتر ميلان.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت"، فإن غودين قد يغادر إنتر ميلان، الصيف المقبل، في ظل عدم تأقلمه مع أسلوب لعب المدرب أنطونيو كونتي، المدير الفني للنيراتزوري.

وأضافت أن الدوري الإنجليزي الممتاز قد يكون وجهة غودين المقبلة، وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد المرشح المفضل للتعاقد معه، كما أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام يبدى اهتمامه بضم اللاعب.

وانتقل غودين، البالغ من العمر 34 عاما من أتلتيكو مدريد لإنتر ميلان، في صفقة انتقال حر، صيف العام الماضي، بعد أن أمضى 9سنوات من النادي الإسباني.

يشار إلى أن غودين لعب مع أتلتيكو مدريد 389 مباراة، وتوج مع الفريق بلقب في الدوري الإيطالي، ولقب في كل من كأس إسبانيا، والسوبر الإسباني، ولقبين في الدوري الأوروبي، و3 في السوبر الأوروبي.

ويرتبط دييغو غودين بعقد مع إنتر ميلان حتى يونيو 2022، علما أنه شارك مع النيراتزوري 25 مباراة.

ويبحث توتنهام عن مدافع يجيد في قلب الدفاع مع نهاية عقد الهولندي يان فيرتونخين في يونيو المقبل، كما ينتهي عقد المدافع الأرجنتيني ماركوس روخو الصيف المقبل، علما أنه لعب مع نادي إستوديانتيس الأرجنتيني معارا