نائب رئيس إنتر ميلان يصدم الأندية الراغبة في ضم لاوتارو مارتينيز

أغلق خافيير زانيتي، نائب رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، الباب أمام الأندية الراغبة في ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال زانيتي في تصريحات لشبكة ”ESPN“: ”لاوتارو سعيد في إنتر، وأرى مستقبله هنا“.

وأضاف: ”نحن لا نتحدث الآن عن سوق الانتقالات، والأهم هو الصحة العامة، ثم سيكون لدينا الوقت للتفكير في الأمر“.

وتابع: ”عمره 22 عاما فقط وأمامه مستقبل رائع، لذلك من الطبيعي أن يجذب أنظار فرق كبيرة، لكنني واثق من أنه سيستمر مع إنتر لأعوام، فأنا أراه سعيدا معنا“.

وارتبط اسم مارتينيز بالانتقال لفريق برشلونة في الفترة الماضية، حيث يسعى الفريق الكتالوني إلى ضم المهاجم الواعد لتدعيم الخط الأمامي لفريقه كبديل لسواريز.

وانضم لاوتارو لفريق إنتر ميلان صيف 2018 قادما من فريق راسينغ الأرجنتيني، ولعب مع الفريق الإيطالي 66 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالها من إحراز 25 هدفا وصناعة 5 أخرى.