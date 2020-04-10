تقرير.. إنتر ميلان ينافس بارما على ضم مهاجم نادي الهلال السعودي

يرغب سيباستيان جيوفينكو لاعب وسط نادي الهلال السعودي في العودة للدوري الإيطالي وتحديدًا إلى بارما، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن إنتر ميلان يريده أيضًا هذا الصيف.

وبدأ جيوفينكو، الذي انضم للهلال في يناير/كانون الثاني 2019، مسيرته في يوفنتوس في 2006 ولعب في إمبولي وبارما على سبيل الإعارة قبل أن يعود إلى بطل إيطاليا في 2012.

وبعد 3 سنوات رحل إلى تورونتو الكندي الذي قضى معه 4 مواسم ناجحة شهدت الفوز بلقب دوري المحترفين الأمريكي في 2017.

وقال موقع direttagoal.it الإيطالي إن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا يريد العودة للدوري المحلي بعد مغامرته في كندا ثم السعودية لكن على ما يبدو ليس بارما فقط الذي يسعى للتعاقد معه.

وأشار الموقع ذاته إلى أن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر سبق وتعامل مع اللاعب لمدة عامين في يوفنتوس وكان يدافع عنه ضد انتقادات الجماهير ويرغب الآن في استعادته لكن مع إنتر.

وسيكون جيوفينكو أحد الخيارات الأولى المتاحة على طاولة كونتي والرئيس التنفيذي للنادي الإيطاليعلى وجه الخصوص، وإذا لم يتم تأكيد سانشيز، فإن جيوفينكو سيكون أحد الخيارات الأولى لكونتي وجوزيبي ماروتا الرئيس التنفيذي للنادي.

ورغم ذلك يبدو أن بارما يتصدر سباق استعادة جيوفينكو إلى الدوري الإيطالي خاصة أنه بدأ الاتصالات معه بالفعل في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وسبق لجيوفينكو الفوز بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في 2013 و2014 بالإضافة إلى كأس السوبر الإيطالية في 2012 و2013، وتوج مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا العام الماضي والمشاركة في كأس العالم للأندية في قطر أواخر العام 2019.