تقرير يكشف موقف ميلان من بيع رومانيولي لريال مدريد وبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، موقف إدارة ميلان من بيع المدافع أليسيو رومانيولي، الذي يتردد أن برشلونة وريال مدريد يريدان التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“، أن إدارة ميلان ترى أن رومانيولي لاعب لا يمكن الاستغناء عنه، وستبدأ مفاوضات تجديد عقده مع وكيل أعماله، مينو رايولا.

وأضافت أن رايولا يتوقع زيادة راتب رومانيولي، حيث يحصل حاليا على 3.5 مليون يورو.

وتردد أن برشلونة يريد التعاقد مع رومانيولي، البالغ من العمر 25 عاما، مع اقتراب رحيل الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، وتقدم جيرارد بيكيه في العمر، كما تردد أن ريال مدريد يريد التعاقد مع اللاعب.

وشارك رومانيولي في 29 مباراة مع ميلان، الموسم الحالي، بواقع 2640 دقيقة.

كما أوضحت الصحيفة أن ميلان يريد شراء بطاقة آنتي ريبيتش المعار من آينتراخت فرانكفورت لمدة عامين.

وأشارت ”لاغازيتا ديللو سبورت“ إلى أن إدارة ميلان قد تعمل على استغلال أزمة كورونا، لفتح مفاوضات مع آينتراخت فرانكفورت، لخفض سعر اللاعب عن 40 مليون يورو.