إميلي روسود يرد على نادي برشلونة: لدي دليل

رد إميلي روسود، نائب رئيس برشلونة المستقبل مع 6 أعضاء آخرين، على بيان النادي الكتالوني.

ونفى برشلونة في بيان رسمي اتهامات روسود، وحذره باتخاذ الإجراءات القانونية، حيث قال روسود:“شخص ما وضع يده في خزينة النادي، حيث تم دفع مليون يورو لشركة (I3 Ventures) مقابل وظيفة يبلغ سعرها في السوق 100 ألف يورو“.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ عن روسود قوله:“التحفظ بشأن الإجراءات القانونية لا يعني أي شيء، وأدرك أنه تهديد، ما قلته رأي له ما يبرره، لدي دليل“.

وأضاف:“تهديد برشلونة لن يتم تنفيذه، وإذا تحرك النادي قانونيًا فإنه لا يوجد أساس للشكوى، وإذا قدمها شخص ما، هذا لن يزعجني بل ستكون فرصة لمراجعة القضية وجميع الأدلة“.

وأردف:“الشكوى مجانية، إذا كنت تريد فعل ذلك، عليك المضي قدمًا“.

وواصل نائب جوسيب ماريا بارتويمو السابق:“عندما أتحدث عن دليل، أعني أن هناك أدلة على أن آرائي لها أساس جيد، لكن هذا ليس الوقت المناسب لشرح ذلك“.

وأكمل:“هذا ليس تحذيرًا، لكنني أقول فقط إنه تم دفع ثمن باهظ هنا، الرئيس لديه ميزة المرونة، كما أنه يتحمل الضغط بشكل جيد للغاية، ومن المشروع أنه يريد الاستمرار في منصبه حتى النهاية“.

وأضاف:“في مواجهة هذا التحدي الاقتصادي، يجب اتخاذ قرارات شجاعة للغاية للتعامل مع هذا موقف، وكان يمكن للمجلس القيام بذلك بشكل أفضل قبل 6 سنوات“.