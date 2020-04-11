عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”نجم حقيقي“.. ميسي يثور.. ورونالدو قضية دولة (صور)

شكلت أزمة نادي برشلونة بعد استقالة أعضاء من مجلس إدارته، وأخبار سوق الانتقالات وموعد عودة المنافسات أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بقضية تخفيض الرواتب في السعودية والإمارات، ونفي ليونيل ميسي لأخبار تفاوضه مع إنتر ميلان، وأخبار البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على نجم ريال مدريد الشاب النرويجي مارتن أوديغارد المعار لريال سوسيداد، وكتبت:“أوديغارد نجم حقيقي“.

كما تحدثت عن ليونيل ميسي نجم برشلونة، وكتبت:“ليونيل ميسي مهدد في أوروبا“.

سبورت

ركزت الصحية على مدافع إشبيلية، دييغو كارلوس والذي يرغب برشلونة بضمه، وكتبت:“دييغو كارلوس المطلوب“.

كما تحدثت عن نفي ميسي لشائعات رحيله إلى إنتر ميلان، وكتبت:“ميسي يثور ضد الأخبار الكاذبة“.

كما اهتمت بوضع ملعب الكامب نو رهن السلطات لمكافحة فيروس كورونا، وكتبت:“كامب نو مقر لقتال فيروس كورونا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الخلاف الدائر في برشلونة بعد استقالة 6 من أعضاء مجلس إدارته، وكتبت:“روسود يحرق برشلونة“.

كما تحدثت عن مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، وكتبت: ”باريس سان جيرمان يرغب في زيدان العام 2022“.

أس

ركزت الصحيفة على ما يعيشه برشلونة من أزمات بعد استقالة أعضاء من مجلس إدارته، وكتبت:“على النار“.

كما تحدثت عن ريال مدريد وعمل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لحسم مصير عدة صفقات، وكتبت: ”واجبات زيدان“.

الصحيفة اهتمت بمقاضاة نقابة اللاعبين ورابطة الدوري للاتحاد الإسباني بسبب تسريب صوتي لاجتماع جمع مسؤولي كرة القدم الإسبانية.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على إعلان موعد انطلاق الموسم المقبل من الدوري الفرنسي، وكتبت: ”الانطلاقة مقررة يوم 23 أغسطس“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية في إيطاليا وتأثيرها على عودة كرة القدم وكتبت:“ساق مستقيمة“.

كما تحدثت عن نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو في البرتغال قضية دولة“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على مطالبة الأندية السعودية بتقليد تجارب أوروبا في قضية تخفيض الرواتب: ”أندية سعودية تنادي بالتجربة الأوروبية“.

كما تحدثت الصحيفة على عدة أخبار تخص الأندية وكرة القدم السعودية، وكتبت:“دجانيني وسوزا يطلبان السفر“ و“غروهي يغادر وجيل انتظار“ و“كورونا يضيق خناق الحكام“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على قضية تخفيض رواتب اللاعبين في الإمارات، وكتبت:“رابطة اللاعبين الحلقة المفقودة في منظومة الاحتراف“.

كما تحدثت عن عدة أخبار دولية، وكتبت:“زيدان يدعم الجزائر بمعدات طبية“ و“كمامات خاصة للاعبي تونس“ و“ ميسي ينفي الرحيل لإنتر ميلان“ و“رونالدو يتدرب في ستاد ماديرا الوطني“.

كما اهتمت بحارس مرمى الشارقة، وكتبت:“الحوسني حارس طوارئ في المساء“.

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على طموحات إنقاذ الموسم الرياضي في الإمارات، وكتبت:“مايو طموحات إنقاذ موسم دورينا“.

كما تحدثت عن أخبار كرة القدم الإماراتية، وكتبت: ”رازوفيتش يشعر بالأمان ويرفض المغادرة“ و“مبوكو يشارك في حملة تبرعات بلجيكية“ و“فيديو خالد عيسى يعيد اللحظات التاريخية للعين“ و“إعادة تشكيل مجلس العروبة“.

واهتمت الصحيفة بأخبار دولية، وكتبت:“استئناف منافسات البوندسليغا يوم 9 مايو“ و“400 صندوق غذائي من لاعب حتا لأبناء قريته في البرازيل“ و“رسالة شكر للإمارات من غافيريا“.