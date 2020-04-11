يوفنتوس يزاحم نابولي على جيمس رودريغيز لاعب ريال مدريد

قالت وسائل إعلام إيطالية إن ناديي يوفنتوس ونابولي يتنافسان للتعاقد مع الكولومبي جيمس رودريغيز لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني.

وذكر موقع ”كالشيو ميركاتو“ أن هناك 3 وجهات محتملة لرودريغيز، الموسم المقبل، بعدما تقلص دوره بشكل كبير تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد.

وأضاف أن رودريغيز يرتبط بقوة بالانتقال إلى يوفنتوس، في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع وكيل أعماله خورخي مينديز، مع مسؤولي يوفنتوس.

وأوضح أن رودريغيز يتقاضى 7 ملايين يورو سنويا، وهو ما يستطيع يوفنتوس تحمله.

وأشار الموقع إلى أن نابولي ما زال مهتما بالحصول على خدمات رودريغيز، بعد فشل التعاقد معه الصيف الماضي، بسبب خلافات مالية.

وتردد الصيف الماضي أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد طلب 50 مليون يورو للتنازل عن رودريغيز، غير أنه سيكون مضطرا لتقليل المبلغ، مع اقتراب نهاية عقد اللاعب مع النادي الملكي (يونيو 2021).

كما أن زيدان لا يعتمد كثيرا على رودريغيز، فقد أشركه 13 مباراة الموسم الحالي، بواقع 650 دقيقة.

أما الوجهة الثالثة لجيمس رودريغيز فهي إيفرتون الإنجليزي، حيث أوضح ”كالشيو ميركاتو“ أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الفني للتوفيز طلب التعاقد مع رودريغيز.

وسعى أنشيلوتي بقوة للعمل مجددا مع رودريغيز عندما كان مدربا لنابولي لكن الصفقة لم تتم.

ولعب جيمس رودريغيز 51 مباراة تحت قيادة أنشيلوتي في ريال مدريد وبايرن ميونخ، سجل فيها اللاعب الكولومبي 18 هدفا وصنع 19.