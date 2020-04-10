وكيل لاوتارو مارتينيز يثير الجدل مجددا بشأن مفاوضات برشلونة

بات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي محور الحديث عن الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحظى مهاجم النيراتزوري الشاب باهتمام كبير من عدة أندية أوروبية في مقدمتها برشلونة الإسباني الذي يبحث عن تدعيم خط هجومه بمهاجم جديد.

وكشف بيتو يوكي مدير أعمال لاوتارو مارتينيز في تصريحات لمحطة راديو 947 الإيطالية عن حقيقة التقارير التي تؤكد اتفاق اللاعب مع برشلونة، وانضمامه لصفوف البلوغرانا بنهاية الموسم الجاري.

وقال بيتو: “ قبل أيام قليلة من الشائعات حول انتقال لاوتارو إلى برشلونة، كنت برفقته في إيطاليا“.

وأضاف: ”تواصل معنا الكثيرون من إنجلترا وإسبانيا، نحن نقرأ ما تنشره الصحف من تعليقات وشائعات، لكننا لا نعرف أي شيء مما يتم نشره، سأكذب إذا قلت إنني أعلم أي شيء عن هذه الأمور“.

وأكمل وكيل مارتينيز: “ هو يريد فقط لعب كرة القدم، وتسجيل الأهداف، لم نتحدث عن اللعب لفريق آخر أو عن تمديد العقد مع إنتر ميلان، نتحدث مع أشخاص مختلفين من أندية مختلفة، والتقينا بهم بدافع الاحترام والتعرف على بعضنا البعض، لكن لا شيء رسميا حتى الآن“.

وعن اللعب في برشلونة بجانب ليونيل ميسي، قال وكيل مارتينيز: “ ومن لا يحب اللعب بجانب ميسي؟، لاوتارو متحفظ للغاية في مثل هذه الأمور، لكنني لا أكون متفاجئاً إذا طلبته أندية كبيرة في أوروبا، هذه هي كرة القدم“.