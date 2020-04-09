سوشيال ميديا الرياضة.. نجم إشبيلية يكشف عن حبه الجديد.. وإبراهيموفيتش يفتتح مشروعا جديدا

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

سيرخيو ريجيلون يكشف عن حبه الجديد

نشر سيرخيو ريجيلون لاعب نادي إشبيلية الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة صديقته والتي أعلن ارتباطه بها.

وعلق: يمكنني أخيرًا أن أصرح بما يشتبه به الكثيرون.. اليوم أريد أن أقدم لكم أحد أهم الأشخاص في حياتي.. أحبك.

ريس غيمس يستعرض حلم الطفولة

نشر ريس غيمس لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ في مرحلة الطفولة.

وعلق: مجرد طفل صغير لديه حلم كبير.

كاسياس يتجه للقراءة

نشر ايكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لعدد من الكتب.

وعلق اللاعب: ليس هناك الكثير من حياة الشوارع ”بيت اللعب“.

إبراهيموفيتش يفتتح مشروعًا جديدًا

نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لأحد المشروعات في بلاده.

وعلق اللاعب: في هذه الأوقات الصعبة نأتي بأخبار إيجابية.. أوريبرو أنت التالي.

كيلي والكر يدعم مبادرة نجوم الدوري الإنجليزي

نشر كيلي والكر لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ للبيان الذي أصدره نجوم الدوري الانجليزي؛ من أجل جمع التبرعات لمواجهة فيروس كورونا.

وعلق اللاعب: لاعبون معًا.

إيمليانو مارتينيز يتجه للتعليم المنزلي

نشر إيمليانو مارتينيز حارس مرمى نادي آرسنال الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لصفحة نادي الجنارز حول كيفية قضاء وقت العزل الصحي.

وعلق الحارس: التعليم المنزلي.

ماتا يساهم في مبادرة خيرية لدعم متضرري كورونا

نشر خوان ماتا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لإحدى المؤسسات الخيرية التي تدعم متضرري فيروس كورونا.

وعلق اللاعب: لنلعب دورنا بأي طريقة ممكنة.. أطلقت صندوقًا لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا لدينا جميعًا.

Let’s play our part in any way we can. @CommonGoalOrg have launched a fund to help those affected by Covid-19. We all have a #CommonGoal ⚽❤️???? pic.twitter.com/aPVn9ozTvK — Juan Mata García (@juanmata8) April 9, 2020

هيرنانديز يبحث عن طريقة جديدة لقضاء وقته

نشر ثيو هيرنانديز لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه.

وعلق اللاعب: مرحبًا بالجميع.. كيف يتم عزلك؟ اقترح هواية.. لنرَ كيف تذهب المعرفة.

Hola a todos!! Como lleváis la cuarentena?? ????

Os propongo un pasatiempo, a ver cómo vais de conocimientos… ????????

#YoMeQuedoEnCasa

#StayAtHome pic.twitter.com/TBzq7CJQHN — Theo Hernandez (@TheoHernandez) April 9, 2020

بيتر تشيك يدعم المواهب الصغيرة

نشر بيتر تشيك مدير الكرة بنادي تشيلسي الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لعدد من الأطفال الذين يستعرضون موهبتهم في التحكم بالكرة.

وعلق اللاعب: أحسنتم يا أولاد.

ميدو يهنىء أسطورة تدريب الأهلي بعيد ميلاده

حرص أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق على توجيه التهنئة لمانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي المصري.

وعلق ميدو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“: مانويل جوزيه كل سنة وأنت طيب.. رجل تقربت منه فترة عملي في وادي دجلة.. مدرب كبير ورجل محترم.. على المستوى الشخصي تعلمت منه الكثير في كل مرة قابلته فيها.