موجز أخبار الأهلي والزمالك: الانقسام يحاصر مستقبل فتحي.. وكارتيرون يحدد خليفة النقاز

يتصدر الحديث عن مستقبل أحمد فتحي نجم فريق الأهلي المصري الأمور داخل القلعة الحمراء، ما بين أنباء عن انسحاب بيراميدز من التفاوض مع اللاعب عقب رفضه تجديد عقده مع الفريق، وما بين تأكيدات بإمكانية بقاء اللاعب مع الأهلي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح وأخبار الكرة المصرية وعلى رأسها أندية الأهلي والزمالك اليوم الخميس 9 أبريل 2020:

الانقسام يحاصر مستقبل فتحي

انقسمت الآراء حول مستقبل أحمد فتحي نجم فريق الأهلي ومنتخب مصر بعد الأنباء التي ترددت حول تراجع نادي بيراميدز عن ضم اللاعب.

ورغم أن إدارة بيراميدز لم تتحدث من قريب أو بعيد عن إتمام الصفقة أو التراجع عنها، إلا أن أحمد شوبير حارس الأهلي الأسبق والمقرب من إدارة القلعة الحمراء أكد عبر برنامجه الإذاعي أن الأهلي قد يتفاوض مع فتحي مجددا؛ من أجل تجديد عقده حال انسحاب بيراميدز بالفعل، خاصة أن عرض الأهلي كان قويا للاعب، كما أن تجديد المفاوضات لا يخالف مبادئ الأهلي.

الأهلي يرفض ضم حراس جدد

جدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رفضه لفكرة ضم حراس مرمى جدد في الموسم المقبل، رغم ترشيحات لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح عدة أسماء للتفاوض معها؛ لتدعيم صفوفه، مثل محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش ومحمود جاد حارس مرمى إنبي ومحمد فوزي حارس الإسماعيلي.

ويرفض فايلر التعاقد مع حراس مرمى جدد رغم رحيل الحارس شريف إكرامي وعدم تجديد عقده مع الفريق في المرحلة القادمة، متمسكا بمنح الفرصة للحارس الصاعد مصطفى شوبير مع بقاء علي لطفي ورفض عروض رحيله وعلى رأسها مفاوضات فريقه السابق إنبي.

كارتيرون يحدد خليفة حمدي النقاز

ألقى مسؤولو الزمالك الكرة في ملعب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض لتحديد الظهير الأيمن المفترض ضمه في الموسم الجديد لتدعيم الجبهة اليمنى، بعد رحيل التونسي حمدي النقاز وفسخ عقده من طرف واحد.

وعرض مسؤولو الزمالك اسمي الثنائي حسين بن عيادة ظهير أيمن فريق شباب قسنطينة الجزائري الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، بجانب محمد ناهيري ظهير أيمن الوداد المغربي؛ لتقييم مستواهما خاصة أن عقد ناهيري ينتهي أيضا بنهاية الموسم الحالي.

ويفكر مسؤولو الزمالك في ضم ظهير أيمن في الموسم المقبل لدعم الفريق على حساب النقاز، الذي رحل عن الفريق للدوري الليتواني قبل شهر يناير الماضي.

المصري يغلق الباب أمام رحيل العراقي

أغلق النادي المصري البورسعيدي الباب أمام رحيل كريم العراقي ظهير أيمن المنتخب الأولمبي في الموسم الجديد.

وقال عبدالظاهر السقا المدير الرياضي للنادي المصري لشبكة ”إرم نيوز“ إنه بالفعل أعلن عدم رحيل العراقي وبقاءه مع الفريق في الموسم الجديد، بناءً على طلب طارق العشري المدير الفني.

وأكد أن المصري لم يتم السماح له بضم لاعبين جدد؛ نتيجة العقوبات التي تم توقيعها ضد النادي على مدار فترتي تعاقدات، وبالتالي سيكون صعبا على المصري تدعيم صفوفه.

الاتحاد السكندري يبحث عن مهاجم أجنبي سوبر

طلب طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري من إدارة ناديه تأمين بقاء الثنائي المعار من فريق الزمالك أحمد رفعت والإيفواري رزاق سيسيه نجمي الفريق.

واشترط طلعت التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر لتدعيم الخط الأمامي في الفريق بالموسم المقبل على حساب المدافع التوجولي ويلسون أكاكبو، كما أن الاتحاد بدأ بالفعل متابعة بعض اللاعبين الذين رشحهم بعض الوكلاء في الفترة الماضية ولفتوا الأنظار مع أنديتهم.