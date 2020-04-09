ميسي يرد على إمكانية رحيله إلى إنتر ميلان.. ويكشف حقيقة تكفله بغرامة رونالدينيو

حرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني في الرد على بعض الأنباء التي ترددت خلال الأيام القليلة الماضية والتي ترجح إمكانية انضمامه لإنتر ميلان الإيطالي، وتكفله بدفع كفالة النجم البرازيلي رونالدينيو وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“.

رد حاسم

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن ليونيل ميسي نفى بقوة التقارير الواردة من الأرجنتين والمتعلقة بانضمامه إلى نادي إنتر ميلان وتكفله بغرامة رونالدينيو.

وكانت محطة tnt sports التليفزيونية، قد بثت الخبرين خلال الساعات الماضية، ليرد ميسي بصورتين لهما معلقا عليها بالكذبة رقم 1، والكذبة رقم 2.

وأضاف ميسي تعليقا على الشائعتين: ”ما قالوه في نفس القناة قبل أسبوعين عن انتقالي إلى نيو أولد بويز كان خبرا كاذبا أيضا، الحمد لله أن لا أحد يصدقهم“.

وكانت بعض التكهنات خلال الساعات الأخيرة، قد رجحت إمكانية انتقال ميسي إلى إنتر ميلان خاصة بعد تصريحات ماسيمو موراتي رئيس النيراتزوري السابق بأن التعاقد مع النجم الأرجنتيني لم يعد حلما مستحيلا.

وكان ميسي قد أكد في مناسبات عدة على رغبته في ختام مسيرته مع برشلونة، قبل أن ينكر اليوم تماما هذه الأنباء المتعلقة برحيله عن البلوغرانا.