عناوين الصحف الرياضية: خيانة في برشلونة.. ضربة بارتوميو.. وداعا لأسطورة آخر.. ويوفنتوس أقوى من كل شيء (صور)

شكلت أخبار سوق الانتقالات ومصير عدة لاعبين أبرزهم لوتارو مارتينيز وتخفيض اللاعبين لرواتبهم في ظل الأزمة التي خلفها توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار كورونا وقرارات رئيس برشلونة بإقالة بعض مساعديه أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بخروج البرازيلي رونالدينيو من السجن ومصير الدوري الإماراتي والمدرب القادم للمنتخب الإماراتي وأخبار الأندية واللاعبين السعوديين.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على إعلان ريال مدريد موافقة لاعبين وأطره التقنية والإدارية تخفيض رواتبهم وكتبت :“ تخفيض بنسبة 10 في المائة ”.

كما تحدثت عن تصريحات روسود نائب رئيس برشلونة المقال وكتبت :“روسود أشعر بالخيانة من طرف بارتوميو ”.

كما اهتمت بوفاة ميغيل جونز أسطورة أتلتيكو مدريد وكتبت :“ ميغيل جونز وداعا لأسطورة آخر ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على قرارات رئيس برشلونة بشأن بعض مساعديه حيث أقالهم وكتبت :“ ضربة بارتوميو ”.

كما تحدثت عن انتقالات برشلونة وكتبت :“ برشلونة يرغب بالتعاقد مع موهبة ريال سوسيداد ”.

كما اهتمت بخروج البرازيلي رونالدينيو من السجن بكفالة وكتبت :“ رونالدينيو يغادر السجن ”.

واهتمت -أيضا- بخرق البرتغالي جوزيه مورينيو لإجراء الحضر الصحي وتدريب مجموعة من لاعبي توتنهام في حديقة.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان وإمكانية ضمه من طرف برشلونة وكتبت :“ لوتارو لكن سهل ”.

كما تحدثت عن ريال مدريد وكتبت :“ لاعبو وأطر ريال مدريد يوافقون على تخفيض رواتبهم بنسبة تتراوح ما بين 10 و20 في المائة ”.

كما اهتمت بخروج البرازيلي رونالدينيو من السجن في الباراغواي.

آس

ركزت الصحيفة على قرارات رئيس برشلونة بإقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة من مهامهم وكتبت :“ تطهير ”.

كما تحدثت عن تخفيض رواتب لاعبي ريال دريد وكتبت :“ لاعبي وأطر ريال مدريد يخفضون رواتبهم بنسبة 10 في المائة ”.

الصحيفة اهتمت بوفاة أسطورة أتلتيكو مدريد ميغيل جونز عن عمر ناهز 81 سنة.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على النقل التلفزيوني من خلال تصريح لأحد الفاعلين وكتبت :“ جوم روريس : ميديا برو مستعدة لنقل نهاية الموسم ”.

كما تحدثت عن التنس وكتبت :“ أفضل 20 متصدرا في رياضة التنس العالمية ”

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ وكتبت :“ رومينيجيه : نعم، نلعب ”.

كما تحدثت عن وضعية الرياضيين في إيطاليا وكتبت :“ الكل في تراجع ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس وكتبت :“ يوفنتوس أقوى من كل شيء ”.

وتحدثت الصحيفة عن أخبار اللاعبين والأندية الإيطالية وأخبار سوق الانتقالات.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار الأندية واللاعبين السعوديين وكتبت :“ الأهلي يتحضر بعلم النفس “ و “ بوتيا يتدرب بأدوات المنزل “ و “ خوجة تسرعت في الاعتزال ”.

كما تحدثت عن رئيس لجنة الاحتراف وكتبت :“ رئيس الاحتراف يتدرب في المغرب ”.

الصحيفة اهتمت بأخبار دولية ومنها أخبار كورونا وتأثيرها وكتبت :“ كورونا يخفض أسعار اللاعبين “ و “ دونغا يوزع المساعدات “ و “ 1،6 مليون تحرر الساحر ”.

الصحافة الإماراتية

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على مبادرة “ خلك نشيط خلك سليم “ وكتبت :“ نجوم العالم ينضمون لمبادرة خلك نشيط خلك سليم ”.

كما تحدثت عن أخبار كرة القدم الإماراتية وكتبت :“ الآسيوي يشيد بمبادرات وإجراءات اتحاد كرة القدم “ و “ محاضرة نفسية عن بعد للاعبين والمدربين “ و “ دبا الحصن يسلم لاعبيه رواتبهم في منازلهم ”.

واهتمت الصحيفة بأخبار دولية وكتبت :“ توتنهام يحذر لاعبيه من خرق العزل “ و “ فيفا يطلب تمديد عقود اللاعبين “ و “ سواريز يرحب بعودة نيمار لبرشلونة ”.

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على أخبار الاتحاد الإماراتي وكرة القدم الإماراتية وكتبت :“ العقد يمتد 4 سنوات : حسم اسم مدرب الأبيض الجديد خلال شهر “ و“ راشد بن حميد يطلع على توصيات الأسيوي “ و“ رابطة المحترفين تدرس 3 سيناريوهات لحسم مصير الدوري “ و “ خفض رواتب اللاعبين يطرق أبواب الهيئة ”.

واهتمت الصحيفة بأخبار دولية وكتبت :“ مليار يورو خسائر عدم استكمال الليغا “ و “ رونالدينيو من السجن للإقامة الجبرية “ و “ 19 يونيو عودة الدوري الهولندي ”.