”ليست مجرد حلم“.. قناة أرجنتينية تفجر مفاجأة عن مفاوضات إنتر مع ميسي

ذكرت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، استنادا لتقارير إعلامية أرجنتينية من خلال قناة “ TNT Sports “ أن إنتر ميلان يفاوض فعلا الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، ولم تكن تصريحات الرئيس السابق للفريق موراتي مجرد حلم.

وكان موراتي، الرئيس السابق لإنتر ميلان، قد فجر مفاجأة حين قال إن التوقيع مع ليونيل ميسي ممكن وقال :“ ميسي في إنتر ميلان ليس حلما ممنوعا أو مستحيلا ولم يكن كذلك قبل الأزمة الحالية التي تضرب العالم بأسره“، في إشارة لانتشار فيروس كورونا“.

وفجرت القناة التلفزيونية الأرجنتينية مفاجأة بالتأكيد على أن ”ليونيل ميسي يملك عرضا من نيولز أولد بويز للعودة لبلده، لكن إنتر ميلان يضغط، وما قاله موراتي صحيح، فهناك مفاوضات والقرار بيد ميسي، لكن إنتر ميلان يعمل على ذلك“.

ويملك الأرجنتيني ليونيل ميسي عقدا مع برشلونة ينتهي صيف 2021 لكنه يستطيع الرحيل مجانا الصيف القادم بشرط عدم اللعب في فريق أوروبي.

كما يعمل إنتر ميلان على ضم نجم أرجنتيني شاب هو تياغو لمادا، لاعب فيليز سارسفيد، البالغ من العمر 19 سنة. وبحسب القناة الأرجنتينية، ”فهو لاعب من مواليد 2001 وقدم مستوى جيدا مع فيليز، وهو لاعب سريع بإمكانيات كبيرة وإنتر ميلانو يتفاوض لضمه مقابل 25 مليون يورو. النادي الإيطالي بإمكانه تحقيق الصفقة ويفكر في ضم لاعبين أرجنتينيين في المستقبل“.