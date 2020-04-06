روبرتو مانشيني: تأجيل أمم أوروبا 2020 يصب لصالح منتخب إيطاليا

يعتقد روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا أن تأجيل بطولة أوروبا 2020 قد يصب في صالح المنتخب الوطني لكرة القدم رغم أن ابتعاده لـ10 أشهر عن العمل مع لاعبيه سيتسبب في صعوبات.

وأنعش مانشيني حظوظ إيطاليا منذ توليه المسؤولية في 2018 بعد أن أخفق الفريق في التأهل لكأس العالم.

وتحت قيادته أنهى منتخب إيطاليا مجموعته في تصفيات بطولة أوروبا بالعلامة الكاملة وحقق 11 انتصارا متتاليا.

وأبلغ مانشيني شبكة ”سكاي“ ”لو لعبنا بطولة أوروبا في يونيو لكان لدينا فرصة طيبة لكننا كنا سنواجه منتخبات وطنية جاهزة بشكل أفضل منا لأنها بدأت في ضخ دماء جديدة قبلنا أو تملك فريقا أكثر استقرارا مثل فرنسا“.

وأضاف ”لكن بعد التأجيل لعام آخر سيحصل اللاعبون على فرصة للتحسن في كل الجوانب وسيكتسبون الخبرة“.

وتابع مانشيني ”يمكن للفريق الوطني منافسة الأفضل في اللعبة. أتمنى أن أقود المنتخب الإيطالي للفوز ببطولة أوروبا لأول مرة منذ 1968“.

وفاز منتخب إيطاليا في آخر مباراة له 9/1 على أرمينيا في نوفمبر تشرين الثاني. وتم تأجيل مباراتين وديتين لها في مارس آذار بسبب انتشار فيروس كورونا. كما تم إلغاء كل المباريات التي كان من المقرر إقامتها في يونيو حزيران ويوليو تموز بعد تأجيل بطولة أوروبا لمدة عام.

ومباريات إيطاليا القادمة ستكون في سبتمبر أيلول.

وقال مانشيني: ”لم نتقابل منذ عدة أشهر. أول لقاء مع اللاعبين سيكون في سبتمبر وسيكون قد مر بذلك نحو عام“.

وتابع ”سيكون أمرا صعبا. سنواجه جدولا مزدحما بسبب دوري الأمم وبطولة أوروبا وتصفيات كأس العالم. ستكون هناك فرص قليلة جدا للتدريب“.