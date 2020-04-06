هل تسبب أزمة كورونا إلغاء تقنية ”VAR“ في الدوري الإيطالي؟

قال مارسيلو نيتشي رئيس لجنة الحكام في إيطاليا اليوم الإثنين إن مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم قد تقام دون الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد حال استئناف المسابقة عقب تفشي فيروس كورونا بسبب الأوضاع الصحية التي تشكل خطورة على حكام الفيديو نتيجة عملهم في أماكن ضيقة.

وأبلغ نيتشي شبكة ”راي“ التلفزيونية ”يعمل حكام الفيديو في أماكن ضيقة في بعض الأحيان ربما في مترين مربعين فقط دون وجود مسافة آمنة تفصل بينهم“.

وتابع ”أتمنى ألا يحدث ذلك لكن الخطر موجود. أتمنى أن يتم تعقيم الأماكن التي نعمل بها“.

وأضاف نيتشي أن الحكام تم نسيانهم في الحديث الدائر بشأن استئناف أو إلغاء الدوري المتوقف منذ التاسع من مارس آذار.

وقال“ ”لم أسمع أي مقترحات جادة بشأن توفير الحماية للحكام“.

وتابع ”الحكام جاهزون ويحترمون القواعد ويعملون من خلال مؤتمرات عبر الفيديو مع الجهات الفنية ويحافظون على لياقتهم بالتدريب في منازلهم لكن قبل الانتقال إلى الخطوة التالية يجب أن نضعهم في الحسبان أيضا“.

وقال إن الحكام يتعرضون لأخطار مثل غيرهم من عناصر اللعبة.

وتابع ”يسافرون وحدهم بالقطارات والطائرات ويتنقلون عبر المطارات ومحطات القطارات.. في حال استئناف النشاط فإنني أرغب في معرفة ما هي الضمانات الموجودة؟“