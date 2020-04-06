رابطة الدوري الإيطالي توصي بخفض الرواتب بسبب تداعيات فيروس كورونا

أوصت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، بأن تفرض الأندية تخفيضات في الأجور، تتراوح بين شهرين و4، على اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني؛ لتقليل الخسائر جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وعقب اجتماع طارئ عبر الفيديو، قالت الرابطة في بيان، إن توقف النشاط؛ بسبب انتشار الفيروس، ترك كرة القدم الإيطالية في وضع ”صعب للغاية“، يتطلب سرعة التصرف لخفض التكاليف.

واقترحت خفض إجمالي الرواتب السنوية بمقدار الثلث، في حال عدم استئناف الموسم بسبب الأزمة الصحية العالمية.

وحتى لو أقيمت المباريات المتبقية من موسم 2019/2020، خلال الأشهر المقبلة، فقد أوصت الرابطة بخفض إجمالي الرواتب السنوية بمقدار السدس.

لكنها قالت، إنه يتعين على كل ناد التفاوض مع لاعبيه بشأن قيمة الخفض، وأيّد 19 من 20 ناديا في الدرجة الأولى هذه التوصية، بينما امتنع يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي عن التصويت؛ بعد أن توصل بالفعل إلى اتفاق منفصل مع لاعبيه.

وتوقف دوري الدرجة الأولى الإيطالي، منذ التاسع من مارس آذار؛ بسبب الجائحة التي أودت بحياة 15887 شخصا في إيطاليا، وهو ما يعادل ربع حصيلة الوفيات العالمية تقريبا. واقترح بعض رؤساء الأندية إلغاء الموسم تماما.

ولا يعرف على وجه اليقين متى سيستأنف الموسم نشاطه، رغم أن غابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة، قال يوم الأحد، إن الموسم قد يمتد إلى سبتمبر أيلول أو أكتوبر تشرين الأول، محذرا من موجة تقاض ضخمة إذا لم تحسم المسابقة في أرض الملعب.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي، إن هذه الخطوة ”ضرورية لحماية مستقبل صناعة كرة القدم في البلاد“.

وأضافت: ”هذا المقترح … يتوقع خفضا بمقدار ثلث إجمالي الراتب السنوي في حال تعذر استئناف النشاط الرياضي، وخفضا بمقدار السدس … حال إقامة المباريات المتبقية لموسم 2019/2020 خلال الأشهر المقبلة“.

وحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”اليويفا“ كل مسابقات الدوري المحلية، على محاولة استكمال الموسم، محذرا من احتمال استبعاد أندية، قامت روابط الدوري التي تنافس فيها بإلغاء المسابقة، من اللعب في دوري الأبطال والدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي في البيان: ”أكدت الأندية رغبتها في استكمال الموسم، لكن دون مجازفة، وإذا سمحت الظروف الصحية بذلك بناء على قرارات الحكومة“.

وأعلن يوفنتوس، في 28 مارس آذار، توصله لاتفاق مع المدرب ماوريسيو ساري ولاعبي الفريق الأول، بتخفيض رواتبهم وتوفير حوالي 90 مليون يورو (100.26 مليون دولار)، عن السنة المالية 2019/2020.