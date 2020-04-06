تقرير: الفيفا يتجه لإعلان تمديد وتأجيل جميع الدوريات لأجل غير مسمى

كشفت تقارير صحفية على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بصدد إعلان تمديد وتأجيل جميع الدوريات لأجل غير مسمى، في جميع أنحاء العالم، مما يسمح لكل اتحاد لكرة القدم في بلده تحديد موعد انتهاء الدوري الخاص به.

ووفقًا لما ذكره موقع ”theathletic“، يوم الإثنين، فإن الفيفا أيضًا سيُغير مواعيد سوق الانتقالات الصيفية والشتوية، ويسمح بتجديد عقود اللاعبين التي تنتهي 30 يونيو.

وأشار الموقع إلى أن القرارات التي ستُصدر خلال الـ48 ساعة المقبلة، ستشهد مرونة كبيرة.

وأوضح: ”القرارات ستأتي من أعلى سلطة في كرة القدم، مما يعني أنه ستكون هنالك فرص ضئيلة لإلغاء/ أو إفساد الموسم تمامًا“.

وأثّر تفشي الفيروس حول العالم على العديد من الأحداث الرياضية، حيث تم إلغاء البعض وتأجيل الآخر، وعلى رأسها الدوريات الأوروبية الكبرى (الألماني، الإنجليزي، الإيطالي، الإسباني، الفرنسي)، وإقامة مباريات أخرى دون حضور جماهيري، كما تسبب بإرباك كبير في مواعيد المباريات الدولية للأندية والمنتخبات الوطنية، وكذلك المسابقات القارية والمباريات الدولية.