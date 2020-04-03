فيفا: تأجيل المباريات الدولية في يونيو ورفع سن المشاركين في أولمبياد طوكيو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا”، الجمعة تأجيل كافة المباريات الدولية التي كانت مقررة في يونيو المقبل بسبب جائحة فيروس ”كورنا“ الجديد كوفيد-19.

كما قرر الاتحاد الدولي السماح للاعبين الذين كان يحق لهم المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 المشاركة في المنافسات بعد تأجيل الألعاب إلى العام التالي، بعد أول اجتماع لها بتقنية الفيديو.

وفي المعتاد تقتصر المشاركة في مسابقة كرة القدم الأولمبية على فرق تحت 23 عاما، ويسمح لكل فريق بثلاثة لاعبين فقط فوق هذا السن.

لكن الاتحاد الدولي قال في بيان إن مجموعة عمل أنشأها الفيفا أوصت اليوم الجمعة بأن تستمر المسابقة مفتوحة للاعبين المولودين في أو بعد أول يناير 1997 مثلما كان مخططا في البداية، وهذا معناه فعلياً زيادة حاجز السن بواقع عام واحد.

وفيما يلي أبرز توصيات مجموعة العمل القارية التي أحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم لمواجهة آثار وباء كورونا:

تأجيل جميع المباريات الدولية المقرر إقامتها في يونيو المقبل.

التشاور مع الاتحادات القارية بخصوص المواعيد الجديدة لتصفيات كأس العالم 2022.

الإبقاء على أحقية مشاركة اللاعبين مواليد 1-1-1997 في أولمبياد طوكيو 2020 العام المقبل.

تأجيل بطولتي كأس العالم للسيدات تحت 20 و17 عاماً حتى إشعار آخر.