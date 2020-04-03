13 ناديًا ألمانيًا تواجه شبح الإفلاس

أفاد تقرير إعلامي أن الوضع الاقتصادي للأندية التي تشارك في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، ودوري الدرجة الثانية، أكثر مأساوية مما كان معروفًا سابقًا.

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية في تقرير لها إلى أن 13 ناديًا من الـ36، من بينها 4 فرق في دوري الدرجة الأولى، مهددة بالإفلاس هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

واعتمدت ”كيكر“ على الأرقام التي أعلنت لممثلي الأندية المحترفة خلال اجتماع الأعضاء الذي عقدته رابطة الدوري الألماني عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ”فيديو كونفرنس“، يوم الثلاثاء الماضي.

وجاءت النتائج المخيفة من خلال عملية الجرد التي أجرتها الأندية الـ36 مع الرابطة بشأن الموقف الحالي، وكانت الرابطة طلبت هذا الأمر من الأندية من قبل.

وبناء على هذه الأرقام، فإن الموقف في دوري الدرجة الثانية أكثر صعوبة على وجه الخصوص.

ويتعين على 7 أندية أن تشهر إفلاسها نهاية مايو إذا لم تستأنف المسابقة بحلول هذا الموعد، خاصة أن القسط الرابع الذي يدفعه الشركاء الإعلاميون لن يتم إرساله.

ويفترض سداد القسط الأخير من العقد الإعلامي في أوائل مايو إذا كان الموسم مقامًا بانتظام.

وأظهر الجرد أن ناديين آخرين من دوري الدرجة الثانية سيعلنان إفلاسهما في يونيو إذا لم يحصلا على قيمة حقوق البث.

وأفاد التقرير أن أحد أندية البوندسليغا في خطر كبير، حيث يمكنه الوفاء بالتزاماته حتى أيار/مايو فقط. كما ينتظر أن تقوم 3 أندية بتعيين أمين الإفلاس في يونيو.

وأضاف أن 12 ناديًا حولت أموالها من قسط البث التلفزيوني الرابع إلى مؤسسات ائتمان وشركاء آخرين من أجل سداد الفواتير الحالية.