سوشيال ميديا الرياضة.. كاسياس يتصدى لركلة كورونا.. لابورت ينعى والدة غوارديولا

سواريز يرقص مع ابنته

نشر لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإٍسباني فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يرقص مع ابنته إحدى الرقصات الشهيرة، وعلق اللاعب قائلا: ”رقصة صغيرة مع صغيرتي“.

لابورت ينعى والدة غوارديولا

نشر ايمريك لابورت لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة مدربه بيب غوارديولا، وحرص اللاعب على مواساة مدربه في رحيل والدته حيث علق قائلا: ”صلوات وأدعية لعائلة بيب وبيري وأحبائهم اليوم، أخبار مفجعة“.

زاها يوافق على ضيافة أسرة بمنزله

رد ويلفيرد زاها لاعب نادي كريستال بالاس الإنجليزي على رغبة أحد الآباء والذي طلب من اللاعب ان يستضيفه هو وأولاده في منزله، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا: ”عشت في منزل مكون من 3 غرف نوم مع 9 أطفال عندما انتقلت إلى إنجلترا، لذا استرخ يا أخي“.

راشفورد يشكر المساهمين في المؤسسات الخيرية

حرص ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد على توجيه الشكر لجميع المساهمين في المؤسسات الخيرية الخاصة برعاية الأطفال، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا: ”يا رفاق هذا الأسبوع فريس شير تصل إلى ما يزيد قليلاً عن 740.000 طفل معرض للخطر في جميع أنحاء المملكة المتحدة من خلال تبرعاتنا، شكرا جزيلا لكل من دعم حتى الآن، كل شيء مذهل“.

كاسياس يتصدى لركلة كورونا

نشر الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يتصدى لفيروس كورونا، وعلق الحارس قائلا: ”معا نستطيع وقفه“.

رافينيا ألكانتارا يشكر الطاهي الصغير

نشر رافينيا ألكانتارا لاعب نادي سيلتا فيغو الإسباني صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ للطاهي الصغير ليو جونيور، وعلق اللاعب قائلا: ”شكرا على حسن المظهر مثلما تشترط منظمة الصحة العالمية“.

أتلتيكو مدريد يودع أسطورته التدريبية

نشرت الصفحة الرسمية لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ للمدرب السابق رادومير أنتيتش والذي وافته المنية اليوم، وعلقت ”الأسرة الرياضية تبكي رحيل أحد مدربينا الأسطوريين رادومير أنتيك، سوف تكون دائما في قلوبنا“.

موستافي يدعو أوزيل لهزيمة كورونا

نشر شكوردان موستافي لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله مسعود أوزيل من أحد التدريبات السابقة للغانرز، وعلق موستافي قائلا: ”الذهاب في الظلام يجعلك تقدر النور، دعنا نتغلب على كورونا ونعود إلى العمل“.

حسين الشحات يقبل تحدي الماضي

نشر حسين الشحات لاعب النادي الأهلي المصري صور له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ في فترة طفولته والآن ضمن تحدي الماضي، وعلق اللاعب قائلا: ”بين الماضي والحاضر والمستقبل بين إيدين الله“.