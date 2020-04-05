هل يرغب دي ليخت الرحيل عن يوفنتوس؟.. صحيفة إيطالية تجيب

أكدت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية عدم صحة أخبار رغبة ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس وعرضه على ريال مدريد من طرف وكيل أعماله الشهير مينو ريولا والتي تناقلتها وسائل إعلام إسبانية.

وكانت وسائل إعلام إسبانية أكدت أن ماتيس دي ليخت لا يشعر بالسعادة في تورينو ويرغب في الرحيل رغم قضائه لموسم واحد، وأكدت أنه وكيل أعماله اتصل بريال مدريد لعرض اللاعب ليكون القائد للعميد سيرجيو راموس.

لكن الصحيفة الإيطالية أكدت عكس ذلك وقالت إن دي ليخت سعيد في تورينو وأن والد خطيبته اللاعب الهولندي السابق إجناسيوس ماريا مولينار تحدث للصحيفة عن تفضيله قضاء وقت أكبر في تورينو والتعرف على المدينة كما يتعلم الإيطالية ويتقدم بشكل جيد في تعلمها.

وأكد والد خطيبة دي ليخت أن المدافع الدولي الهولندي أعجب بالجو العام في يوفنتوس ويعتقد أنه فضاء جيد لتطوير نفسه كلاعب كما فرض نفسه في غرف الملابس.

كما أن انتشار وباء فيروس كورونا وبقاء اللاعب في تورينو جعلاه يكتشف قلق يوفنتوس والذي فاجأه بشكل إيجابي.

وربطت عدة تقارير إعلامية ماتيس دي ليخت أيضا بصفقة عودة الفرنسي بول بوغبا ليوفنتوس حيث أكدت أنه قد يرحل لمانشستر يونايتد في المقابل.

وفضل ماتيس دي ليخت الذي قدم موسما مميزا مع أياكس الهولندي حيث بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد إقصاء كل من ريال مدريد ويوفنتوس الانتقال للفريق الإيطالي الصيف الماضي رغم محاولات برشلونة وباريس سان جيرمان ضمه.