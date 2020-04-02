مينو رايولا يعرض خدمات دي ليخت نجم يوفنتوس على ريال مدريد الإسباني

بات مستقبل الدولي الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت قلب دفاع فريق يوفنتوس الإيطالي من الاستمرار في صفوف البيانكونيري عقب نهاية الموسم الحالي غامضًا إلى حد كبير.

ويواجه دي ليخت صعوبات كبيرة في موسمه الأول مع يوفنتوس بعد الانتقادات اللاذعة التي تلقاها بسبب تراجع مستواه خلال الموسم الحالي.

مفاجأة رايولا

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي أن مينو رايولا مدير أعمال اللاعبين الشهير يستعد لإتمام صفقة جديدة مع يوفنتوس، من خلال رحيل أحد لاعبيه إلى إسبانيا.

وقام رايولا خلال المفاوضات السارية مع ريال مدريد الساعي لاستعادة حارس مرماه السابق أريولا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعرض فكرة انتقال دي ليخت لصفوف الميرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة ”ديفنسا سنترال “ الإسبانية إلى أن دي ليخت من الممكن أن يكون الوريث الشرعي لسيرجيو راموس قائد ريال مدريد الحالي.

برشلونة خارج الصورة

وذكر الموقع الإيطالي في تقريره أن ماتياس دي ليخت يشعر بأنه اتخذ قرارًا خاطئًا بالانضمام لصفوف يوفنتوس بدلًا من الموافقة على عرض نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي.

ويبدو برشلونة خارج الصورة تمامًا بالنسبة لهذه الصفقة، مع توجه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني لعدم استثمار الكثير من الأموال لدعم مركز قلب الدفاع في الصيف المقبل.