 بسبب العزل المنزلي.. جورجينا رودريغيز تؤدي دور ”مصففة شعر“ كريستيانو رونالدو الجديدة (فيديو) – إرم نيوز‬‎

بسبب العزل المنزلي.. جورجينا رودريغيز تؤدي دور ”مصففة شعر“ كريستيانو رونالدو الجديدة (فيديو)

بسبب العزل المنزلي.. جورجينا رودريغيز تؤدي دور ”مصففة شعر“ كريستيانو رونالدو الجديدة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تحولت جورجينا رودريغيز، صديقة كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، إلى ”مصففة شعر“ اللاعب البرتغالي، أثناء فترة الحجر المنزلي، وسط مخاوف تفشي فيروس كورونا.

وظهرت جورجينا من خلال فيديو نشره اللاعب البرتغالي عبر حسابه الشخصي ”تويتر“، وهي تصفف شعره عبر ”ماكينة حلاقة“ داخل منزلهما بجزيرة ماديرا في البرتغال.

وعلق رونالدو على الفيديو قائلًا: ”ابقَ في منزلك وحافظ على أناقتك“.

ونشرت جورجينا بدورها الفيديو على حسابها في موقع ”إنستغرام“، وكتبت: ”حلاقة شعر جيو (جورجينا)“.

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Haircut by Gio???? ???? #stayhome

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وكان رونالدو دخل هو وأسرته الحجر الصحي في ماديرا، عقب تأكد إصابة دانيللي روجاني زميله في يوفنتوس بفيروس كورونا.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في تجميد جميع الأنشطة الرياضية في أغلب دول العالم.

النجم البرتغالي اقترب من أن يصبح ثالث رياضي وأول لاعب كرة قدم تتخطى ثروته حاجز المليار دولار.

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