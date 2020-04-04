يوفنتوس يستهدف إبرام صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي

قالت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، إن نادي يوفنتوس الإيطالي، يريد عقد صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي الإنجليزي، في السوق الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة ”صن“، فإن يوفنتوس يريد نقل لاعبه البرازيلي دوغلاس كوستا، إلى مانشستر سيتي، مقابل الحصول على خدمات المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس، ليكوّن شراكة هجومية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في خط هجوم البيانكونيري.

وأضافت الصحيفة، أن يوفنتوس يريد استغلال العمل السابق الذي جمع كوستا مع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، في بايرن ميونخ الألماني.

وأشارت ”صن“، إلى أن جيوفاني برانشيني وكيل أعمال غابرييل جيسوس، لا يستبعد انتقال موكله ليوفنتوس، حيث نقلت عن برانشيني قوله إن جيسوس سيرحل عن مانشستر سيتي في حالة واحدة، وهي خروجه من حسابات بيب غوارديولا.

وأوضحت أن ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، يرى أن جيسوس بإمكانه أن يكون شريكا مثاليا لرونالدو.

وجيسوس، البالغ من العمر 23 عاما، انتقل لمانشستر سيتي في يناير 2017، قادما من بالميراس البرازيلي، مقابل 32 مليون يورو، ويمتد عقده مع بطل الدوري الإنجليزي حتى يونيو 2023.

وسجل جيسوس الموسم الحالي مع مانشستر سيتي 18 هدفا، وصنع 9 في 39 مباراة.

في المقابل، لعب دوغلاس كوستا مع يوفنتوس تحت قيادة ساري 18 مباراة، بواقع 679 دقيقة فقط، سجل فيها هدفين وصنع 5، ويرتبط مع الفريق حتى يونيو 2022، ويبلغ من العمر 29 عاما، علما أنه لعب تحت قيادة غوارديولا 43 مباراة، سجل فيها 7 أهداف، وصنع 18.