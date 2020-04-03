رسميًا.. رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عدم عودة مباريات البريميرليغ في شهر مايو

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عدم استئناف النشاط في شهر مايو المقبل في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وأصدرت الرابطة بيانًا رسميًا قالت فيه إن المسابة لن تعود إلا في حالة التأكد تمامًا من البيئة الآمنة.

وقالت: ”المسابقة لن تعود في بداية مايو وإن موسم 2019-2020 لن يستأنف الا إذا كانت الظروف آمنة ومناسبة“.

وستقوم الرابطة بمشاورة مع اللاعبين بشأن تخفيض الرواتب بنسبة 30 في المئة كما صوت على تمويل الدرجات الأدنى بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني لمساعدتها في مواجهة الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا.

وقالت رابطة الدوري الممتاز في بيان إن الأندية ”اتفقت بالإجماع على التشاور مع اللاعبين بشأن تخفيضات مشروطة بنسبة 30 في المئة لإجمالي الرواتب السنوية“.