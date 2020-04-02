رغم ابتعاده عن اللقب منذ 2013.. مانشستر يونايتد الأعلى إيرادات في الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية عن كون مانشستر يونايتد يبقى الفريق الأعلى عائدات من المبيعات السنوية في فرق الدوري الإنجليزي الممتاز رغم ابتعاده عن اللقب منذ 2013 ورغم توقعات بكون فريق ليفربول سيزيحه عن عرش الفرق الأعلى إيرادات في إنجلترا.

وأظهرت الأرقام حصول مانشستر يونايتد على مبلغ 581 مليون جنيه إسترليني متفوقا على جاره مانشستر سيتي الذي حصل على 503 مليون جنيه إسترليني وليفربول الذي حصل على 455 مليون جنيه إسترليني.

وحصل تشيلسي على 448 مليون جنيه إسترليني وحل رابعا وآرسنال على 389 مليون جنيه إسترليني وحل خامسا فيما جمع توتنهام مبلغ 379 مليون جنيه إسترليني وجاء سادسا.

وأظهرت الأرقام أن الستة الكبار يتفوقن بشكل كبير على بقية فرق الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تجاوزا كلهم مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني وهي أرقام مالية كبيرة.

وبعيدا عن الستة الكبار يقود إيفرتون فرق الصف الثاني بجنيه 189 مليون جنيه استرليني محتلا المركز السابع وخلفه يأتي نيوكاسل بمبلغ 178 مليون جنيه إسترليني وويستهام يونايتد بـ177 مليون جنيه إسترليني وليستر سيتي بـ160 مليون جنيه إسترليني وساوثهامبتون بـ152 مليون جنيه إسترليني وكريستال بالاس بـ150 مليون جنيه إسترليني ثم بيرنلي ب140 مليون جنيه استرليني و برايتون ب139 مليون جنيه إسترليني وبورنموث بـ135 مليون جنيه استرليني فواتفورد ب127 مليون جنيه إسترليني.

وتضم فرق الصف الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز وهي التي لم تتجاوز إيرادتها 100 مليون جنيه استرليني كل من أستون فيلا بـ69 مليون جنيه استرليني ونوريتش سيتي ب34 مليون جنيه استرليني وولفرهامبتون ب26 مليون جنيه استرليني وأخيرا شيفيلد يونايتد ب20 مليون جنيه إسترليني.