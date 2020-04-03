أخبار برشلونة وريال مدريد وليفربول: البارسا يستهدف نجم يوفنتوس.. ولاعب ليل على رادار الملكي

يبدو أن أنظار نادي برشلونة الإسباني قد تتحول إلى نجم جديد في نادي يوفنتوس الإيطالي في المرحلة القادمة، في ظل محاولات البلوغرانا تدعيم الصفوف في الموسم المقبل.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي موجز أخبار الأندية الأوروبية الكبرى على رأسها برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس وليفربول:

برشلونة يستهدف نجم يوفنتوس

بدأت أنظار نادي برشلونة الإسباني في التوجه نحو نجم يوفنتوس الإيطالي رودريجو بينتاكور لاعب وسط السيدة العجوز؛ من أجل تدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وكشف موقع (كالتشيو ميركاتو) عن دخول بينتاكور في دائرة اهتمامات نادي برشلونة من أجل تدعيم صفوفه في الموسم المقبل، خاصة أن اللاعب يملك قدرات متميزة ونال إعجاب مسؤولي البارسا.

وأكد الموقع الإيطالي أن نادي برشلونة وضع بدائل تحسباً لفشل مفاوضات بينتاكور، على رأسها فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي بجانب نيكولا باريلا لاعب وسط إنتر ميلان في الموسم المقبل.

ورغم مفاوضات بينتاكور إلا أن إدارة برشلونة قد تواجه صعوبة في حسم المفاوضات مع اللاعب، خاصة أن عقده مع يوفنتوس يشمل دفع نصف مقابل بيعه لناديه السابق بوكا جونيورز الأرجنتيني، وهو ما يرفع سعر اللاعب المتوقع خلال المرحلة القادمة.

لاعب ليل على رادار ريال مدريد

دخل بوبكر سوماري لاعب وسط فريق ليل الفرنسي دائرة اهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني في الموسم الجديد، بحسب تقرير نشره موقع (le 10 sport).

وأكد الموقع الفرنسي أن لاعب ليل دخل دائرة اهتمامات الريال، ولكن نادي برشلونة قد يكون منافساً للريال من أجل الفوز بخدمات لاعب وسط ليل؛ من أجل التعاقد في المرحلة القادمة وتدعيم صفوفه.

وحاول نيوكاسل الإنجليزي الفوز بخدمات لاعب وسط ليل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد تألقه في الفترة الأخيرة.

وكشفت صحيفة ديلي ميل عن دخول نادي ريال مدريد في مفاوضات للتعاقد مع راؤول خيمينيز مهاجم فريق ولفر هامبتون الإنجليزي في الموسم المقبل؛ من أجل تدعيم صفوفه هجومياً.

ولفت اللاعب أنظار ريال مدريد بعد تألقه مع ولفر هامبتون في الدوري الإنجليزي وأيضاً الدوري الأوروبي، بخلاف كونه لاعبا دوليا مع منتخب المكسيك، وظهوره بصورة رائعة مع فريقه في الموسم الماضي.

ليفربول يفاوض نجل تورام

دخل نادي ليفربول الإنجليزي في مفاوضات للتعاقد مع الفرنسي ماركوس تورام نجم بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بحسب صفقة (ديلي إكسبريس) البريطانية في الموسم المقبل، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو.

ويعد ماركوس صاحب الـ22 عاماً نجل نجم منتخب فرنسا السابق ليليان تورام، ولعب ماركوس في صفوف سوشو وجانجون في فرنسا ثم انتقل إلى مونشنجلادباخ مقابل 9 ملايين يورو.

ويجيد تورام الصغير في مركز الجناح الهجومي ورأس الحربة، وهو ما يسعى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي للفوز بخدمات اللاعب في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن توقف مفاوضات نادي ليفربول الإنجليزي مع إدارة نادي لايبزيج الألماني للفوز بخدمات تيمو فيرنر هداف الفريق في المرحلة الماضية، في ظل توقف النشاط الرياضي وارتفاع قيمة الصفقة.

ويشمل عقد فيرنر مع لايبزيغ شرطاً جزائياً قيمته 51 مليون جنيه استرليني، وهو المبلغ الذي تراه إدارة الريدز ضخماً في المرحلة القادمة، في ظل احتمالات إلغاء النشاط الكروي في إنجلترا.